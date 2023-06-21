تحت رعاية «الخارجية».. افتتاح معرض المنتجات المصرية والتراثية «اشترى فن مصرى» (صور)

افتتح كل من السفير حمدي لوزا، نائب وزير الخارجية، نيابة عن وزير الخارجية، وباسل رحمي الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر، والسفيرة نائلة جبر رئيس اللجنة الوطنية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، معرض المنتجات المصرية والتراثية "اشتري فن مصري" في نسخته الحادية عشرة، اليوم الأربعاء، بمقر وزارة الخارجية.

ويعقد المعرض تحت رعاية وزارة الخارجية، وبالتعاون بين اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر، وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر.

فرص عمل والحد من الهجرة غير الشرعية

ويأتي تنظيم المعرض فى إطار حرص الحكومة المصرية على إيجاد فرص عمل للشباب والحد من الهجرة غير الشرعية، حيث تقوم اللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر التابعة لرئيس مجلس الوزراء، بتنظيم معارض للصناعات الحرفية التراثية بصفة دورية.

وتهدف هذه المعارض، التي تستضيفها وزارة الخارجية، إلى تعريف السفراء والدبلوماسيين المنقولين إلى الخارج بمنتجات الحرفيين وأصحاب المشروعات الصغيرة من الشباب، بالإضافة الى تيسير الاتصال بهم تسهيلًا لعمليات الشراء، سواء كانت في الداخل أو الخارج وتشجيعاً للتصدير.

وتساهم هذه المعارض في تحفيز السفراء والدبلوماسيين الأجانب المعتمدين بالقاهرة ورؤساء الهيئات الدولية وهيئات الأمم المتحدة على التعرف على وشراء هذه المنتجات اليدوية.

الصناعة من أكثر المحافظات تصديرًا للهجرة غير الشرعية

وتعتبر هذه المعارض منصة تفاعلية بين شباب المنتجين والمجتمع الدبلوماسي المصري والأجنبي لعرض المنتجات وفتح آفاق تسويقية وتشجيع نفاذهم الى الأسواق الخارجية، وكذلك الارتقاء بمهارات الاتصال والتسويق لدى العارضين.

ويعقد المعرض هذا العام تحت شعار "اشتري فن مصري: المنتجات المصرية تسافر حول العالم" يوميّ 21 – 22 يونيو.

ويضم مجموعة متنوعة من الصناع من أكثر المحافظات تصديراً للهجرة غير الشرعية وممن حصلوا على تدريبات في إطار مشروع "المساهمة في خلق فرص عمل للمرأة في صعيد مصر من خلال تحسين قدراتهن وتنمية التجمعات الإنتاجية" الممول من الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من اجل التنمية، وكذلك برنامج "تأهيل وتدريب 50 سيدة للتصدير في مجال الحرف اليدوية والتراثية" المنفذ بالتعاون مع المؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة.

منتجات تراثية متنوعة

ويقدم جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة والمتناهية الصغر الدعم للعارضين من خلال باقات من الدعم الفني والتمويلي من أجل مساندة الشباب في إقامة مشروعات ناجحة تساهم في الاقتصاد الوطني وتحقق فرص عمل مستدامة.

وتضم قائمة المعروضات منتجات متنوعة، مثل المنتجات التراثية من سيناء وسيوة وأخميم، وأخشاب، وسجاد يدوي، وفضة وحلي، وجلود، وتلي، وخيامية، ومنتجات خوص ونخيل، وفخار، ونحاس، وديكور منزلي.

ويشارك فى المعرض عدد من الجمعيات التي تشجع الحرف التراثية ومبادرات ترعى المشروعات الخاصة بذوي الاحتياجات الخاصة في مجال الحرف الإبداعية والتراثية وعدد من خريجي حاضنات اعمال "تفانين" و“حاضنة التصميم الإبداعى” والمختصين باحتضان الشباب في قطاع الصناعات الإبداعية، وذلك بالإضافة الى المجلس القومي للمرأة.

ويوفر المعرض هذا العام خدمات نقل وتسويق متكاملة للمنتجات وذلك بغرض إتاحة فرص للشباب للوصول الى الأسواق الخارجية.