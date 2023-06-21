هنيدي مهنئا مصري حصد جائزة اليونسكو الدولية: «مبروك للشاب الجميل»

حرص النجم محمد هنيدي على تهنئة الشاب هشام عمران لفوزه بجائزة اليونسكو الفوزان الدولية عن فئة التكنولوجيا " أتمتة التصميم الإلكتروني" من خلال تدوينة له عبر موقع التدوينات القصيرة تويتر، ناشرا صورة الجائزة وكتب، :“مبروك لكل الشباب الفايزين ومبروك للشاب الجميل المصري اللي فاز من ضمن الفايزين مبروك للسعودية ومبروك لمصر”.

وجاء ذلك بعد أن أعلنت اليونسكو عن أسماء الفائزين الخمسة بجائزة اليونسكو الفوزان الدولية لتشجيع العلماء الشباب في العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات.

فاز من مصر هشام عمران عن فئة التكنولوجيا " أتمتة التصميم الإلكتروني" له مساهمة فاعله في ابتكار تصميم أشباه الموصلات ،له بحث مبتكر في مجال أتمتة التصميم الإلكتروني، حائز على جائزة في مؤتمر الأتمتة عام 2022 ، ومن الكاميرون عبدون أتانجانا عن فئة الرياضيات له مساهمة بارزة في حساب التفاضل والتكامل الكسري ومفهوم جديد نتج عنه فئة جديدة ، رؤية لإنشاء مركز أفريقي للرياضيات ، ومن الصين فازت قيومي فو عن فئة العلوم " النسب الجينية" لعملها الأساسي في تاريخ البشر الأوائل في أوراسيا ودراسات لتحسين استخراج وتسلسل الحمض النووي القديم ، ومن صربيا فازت جيلينا فالديك عن فئة " الهندسة الخضراء" لمساهمتها في تطوير تقنيات الاستخراج الخضراء المبتكرة للحصول على المنتجات من النباتات الطبية والعطرية، ومن الأرجنتين ومنطقة البحر الكاريبي فاز فدريكو آري عن فئة العلوم " الحمض النووي الريبي غير المشفر في النباتات لريادته في فهم المدة التي يستغرقها الحمض النووي وحصوله على جائزة عالمية من الجمعية البرازيلية للبيلوجيا الجزيئية والكيماء الحيوية عام 2011م.



تختار اليونسكو الفائزين بناء على نصائح لجنة تحكيم دولية، تتكون من خمسة أعضاء مستقلين، شخصيات ذو سمعة عالية ومعترف بها في مجال العلوم والتكنولوجيا والهندسة والرياضيات وهم

البروفيسورة غادة المطيري واحدة من أكثر عشر مهندسات مؤثرات في العالم ، باحثة في العلوم والهندسة ومخترعة ورائدة أعمال، عضو هيئة تدريس في أقسام الهندسة الحيوية وهندسة النانو ومدير مركز التميز في طب وهندسة النانو في معهد الهندسة في الطب بجامعة كاليفورنيا ، سان دييغو

البروفيسور ديدييه كيلوز أستاذ الفيزياء في مختبر كامبريدج كافنديش حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء لعام 2019 ود. إدنا ماتا كاماتشو عالمة أحياء بنيوية ولها خبرة واسعة النطاق في الأوساط الأكاديمية والقطاع الخاص إدنا هي واحدة من المؤسسون المشاركون لشبكة النساء المهاجرات والعالميات في العلوم في كندا وملتزمة بتمكين ودعم المرأة في مجال العلوم .







