العرابي: الرئيس السيسي سياسي ماهر وسيعبر بمصر لمرحلة جديدة ومختلفة

افتتح حزب المؤتمر برئاسة الربان عمر صميدة عضو مجلس الشيوخ أمس "دورة دبلوماسي لاجتياز اختبارات وزارة الخارجية" وحاضر فيها السفير محمد العرابي وزير الخارجية الأسبق.



وفي بداية الدورة، أكد السفير محمد العرابى وزير الخارجية الأسبق والرئيس السابق لحزب المؤتمر، انتمائه للحزب وأنه ما زال أحد أركانه، مشيرا إلى أن العمل بوزارة الخارجية والوظيفة الدبلوماسية لا بد أن يكون المتقدم لها محبا لهذه الوظيفة وأن يكون مؤهلاً نفسياً وعلمياً لأنه فى النهاية سوف يعيش حياة جديدة، وتستحق أن يبذل من أجلها مجهودا كبيرا حتى يتم التحاقه بالعمل الدبلوماسى.

وأكد أن مكانة مصر قوية دوليا بحكم مركزها الإفريقى القوى بالرغم من وجود بعض الضغوطات على مدار سنوات وأن الرئيس عبدالفتاح السيسى رجل سياسى ماهر، وأنه سوف يعبر بمصر فى المرحلة القادمة مرحلة سياسية جديدة ومختلفة.

وذكر أن الجانب الإيجابي فى العمل بوزارة الخارجية، هو التعرف على ثقافات شعوب الدولة الأخرى ومنها مواقف صعبة وفى بعض الأحيان تكون خطرة وأن هذه الوظيفة هي حياة متكاملة وأن محور العمل الدبلوماسى عاصر متغيرات كثيرة بدايتها منذ انهيار الاتحاد السوفيتي وأحداث واشنطن وأحداث 2011 الربيع العربى وفى 2020 فيروس كورونا الذي لا يعتبر مجرد مرض فقط لكنه حدث سياسى قوى وكل هذه الأحداث لها متغيراتها السياسية وكيف تكون الدول متواكبة مع هذه المتغيرات وسوف يكون لها آثارها الإيجابية والحادة مثل ما يحدث الآن فى السودان وهذا يكون عبئا على العاملين بالهيئات الدبلوماسية وأيضا عبئا على العاملين بـ التخطيط الاستراتيجى.



وأوضح السفير محمد العرابي، أن العالم فى عصر عبور الحدود بمعنى أن كل شيء يعبر مثل الأمراض والاقتصاد الشيء الوحيد الذى لا يستطيع عبور حدود دولية هو "البشر" ودائما يحتاج إلى تأشيرة عبور.



وأشار إلى أن الحصاد الإيجابي فى ظل هذه الظروف الصعبة هو حصاد الدولة المتوسطة مثل (مصر – الهند – البرازيل ) مؤكدا أنه لا بد من تواجد فكرى جديد بين علاقات الدول ببعضها البعض وذلك يفيد فى التفوق الاستراتيجي ومصر وما تقوم به حالياً من علاقات دبلوماسية بأسلوب مواكب مع التغيرات العصر الحديث.