الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

السجن 7 سنوات لشخص اشترك فى قتل ابنة شقيقه وعشيقها بأسيوط

حبس
حبس

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة فلاح بالسجن المشدد 7 سنوات لاشتراكه في قتل نجلة شقيقه وعشيقها لوجود علاقة غير شرعية بين المجني عليهما بمنفلوط في القضية رقم 17482 لسنة 2021 جنايات مركز منفلوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود، رئيس المحكمة وعضوية المستشارين هاني محمد عبد الآخر وإبراهيم علام عبد الحليم الرئيسين بالمحكمة، وأحمد محمد فهمي، نائب رئيس المحكمة وأمانة سر عادل أبوالريش وفنجري عبد الرحيم.

البداية بتلقي مركز شرطة منفلوط، بلاغًا من الأهالي بالعثور على جثتين لطفلين ذكر وأنثى بطريق قرية بني مجد وبهما عدة طعنات نافذة.

وتوصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط برئاسة رئيس المباحث، إلى أن الجثتين  "ح . ح" و"خ . ح " نجلة شقيق المتهم.

وكشفت التحريات، عن أن المجني عليهما كانت تربطهما علاقة غير شرعية نتج عنها حمل المجني عليها الثانية وعند علم أهليتها طلبوا من المجني عليه الأول الزواج منها لمدة أسبوع وطلاقها، لكنه رفض وعرض عليهم مبلغا ماليا، مما أثار غضب أهلية المجني عليها الثانية واتفقوا فيما بينهم على التخلص من المجني عليهما ثائرين لشرفهم.

الدائرة السابعة فلاح علاقة غير شرعية المستشار معوض محمد محمود رئيس المباحث ضباط مباحث مركز شرطة منفلوط

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