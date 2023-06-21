السجن 4 سنوات لفلاح بتهمة الاتجار فى المخدرات وحيازة سلاح نارى بأسيوط

قضت الدائرة السابعة بمحكمة جنايات أسيوط، بمعاقبة فلاح بالسجن 4 سنوات وغرامة 103 آلاف جنيه لاتجاره في المواد المخدرة وحيازة سلاح ناري وذخيرة بقرية عرب العمايم بمركز منفلوط في القضية رقم 15728 لسنة 2022 جنايات مركز منفلوط.

صدر الحكم برئاسة المستشار معوض محمد محمود، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين هاني محمد عبدالآخر، وإبراهيم علام عبدالحليم، الرئيسين بالمحكمة، وأحمد محمد فهمي، نائب رئيس المحكمة، وأمانة سر عادل أبوالريش وفنجري عبدالرحيم.

البداية بورود معلومات للرائد يحيى عبدالحفيظ، معاون مباحث مركز شرطة منفلوط، تفيد بقيام فلاح، ومقيم قرية عرب العمايم، وسبق اتهامه في 12 قضية متنوعة، بالاتجار في المواد المخدرة وحيازة أسلحة نارية.

باتخاذ الإجراءات القانونية، قاد معاون مباحث مركز شرطة منفلوط قوة من الشرطة السريين استهدفت منزل المتهم، وحال وصول القوة شاهدوا المتهم واقفًا أمام منزله ممسكًا بيده كيس بلاستيك، وبتفتيشه عثر بداخله على بذور نبات الأفيون، وكذا 5 قطع لجوهر الحشيش المخدر، و10 طلقات نارية، و3 زهرات لنبات الأفيون.

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، أقر بحيازته المواد المخدرة بقصد الاتجار، والطلقات النارية بقصد الدفاع عن النفس.