الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وكالة الفضاء المصرية تعلن انتهاء أعمال تجميع واختبار "مصر سات 2"

قمر الصناعى
قمر الصناعى

تُنظم وكالة الفضاء المصرية يوم الأحد المقبل احتفالية بمناسبة إنهاء أعمال تجميع واختبار القمر الصناعي "مصر سات 2" بالتعاون مع الجانب الصيني وذلك بمقر الوكالة.

يشهد الاحتفال الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، والدكتور شريف صدقي، الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية، والسفير الصيني لياو لي تشيانج، سفير الصين بالقاهرة، إلى جانب لفيف من ممثلي دولة الصين والحكومة المصرية.

وأشارت الوكالة في بيان أصدرته اليوم الأربعاء إلى أن الاحتفالية ستشهد تسلم النموذج الكهربي والنموذج الميكانيكي والكهربي للقمر الصناعي مصر سات 2 من الصين داخل أحدث مبنى للتجميع والاختبار والتشغيل للأقمار الصناعية في إفريقيا بوكالة الفضاء المصرية وهو مبنى الـAITC والمجهز بأحدث الأجهزة والمعدات.

ويعد مشروع القمر الصناعي مصر سات 2 مشروعا رائدا للتعاون العملي في التكنولوجيا الفضائية بين مصر والصين، حيث يساهم مصر سات 2 في توفير صور تصل دقتها إلى 2 متر والتي يمكن استخدامها في تعظيم الاستفادة من موارد الدولة ومنها على سبيل المثال لا الحصر تحديد أنواع المحاصيل الزراعية وتوزعيها في القطر المصري طبقا لطبيعة التربة والأجواء، التخطيط العمراني، متابعة تغييرات الشواطئ خاصة في السواحل الشمالية للبلاد ومنطقة الدلتا، تتبع مصادر المياه ومسارات الأنهار، التعدي على الأراضي المملوكة للدولة وغيرها من التطبيقات الحيوية.

يذكر أن وكالة الفضاء المصرية تستعد لإطلاق مجموعة من الأقمار الصناعية التجريبية والتشغيلية في مقدمتها القمر الصناعي مصر سات 2 الذي تم تطويره من خلال الشراكة الاستراتيجية بين مصر والصين، ويتم تجميعه واختباره حاليا في أول تشغيل تجريبي لمركز التجميع والتكامل والاختبار بمقر وكالة الفضاء المصرية، الذي يعد الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، الأمر الذي يمثل إنجازا جديدا في صناعة الفضاء والأقمار الصناعية في مصر.

وتحرص وكالة الفضاء المصرية على بناء كوادر من المهندسين المصريين المدربين على أحدث تكنولوجيات تجميع واختبار الأقمار الصناعية وظيفيا وبيئيا، وتوطين تكنولوجيا تجميع واختبار الأقمار الصناعية، خاصة أن امتلاك مصر تكنولوجيا الفضاء لم يعد رفاهية بل أصبح ضرورة لتحقيق أهداف الدولة المصرية التنمية المستدامة والنهضة الاقتصادية التي تصبو إليها الدولة المصرية.

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