الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الإسكان يُصدر قرارا بإزالة التعديات على 10 أفدنة بملوي الجديدة

وزير الإسكان
وزير الإسكان

أصدر الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، قرارا بإزالة التعديات ومخالفات البناء عن مساحة 10 أفدنة داخل حدود مدينة ملوي الجديدة والمتمثلة في زراعة المساحة المذكورة وإقامة مزرعة دواجن ملحق بها غرف كاستراحة، وغير ذلك من المخالفات بدون سند وبدون ترخيص، حيث نص القرار على أن يتولى جهاز المدينة بمعاونة شرطة التعمير وقسم الشرطة المختص تنفيذ القرار.

وفي ذات السياق، صرح المهندس محمد عبدالمقصود، رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، بأنه تم تنفيذ القرار الوزاري بشأن إزالة التعديات المقامة على مساحة ٣٤ فدانا داخل حدود مدينة أكتوبر الجديدة، وذلك في حملة مكبرة من إدارات التنمية بإشراف المهندس محمود مراد، نائب رئيس الجهاز للتنمية، وبتأمين من شرطة التعمير، وبحضور كل من اللواء  طارق راشد، مساعد وزير الداخلية - مدير الإدارة العامة لشرطة التعمير، واللواء أسامة بداري، مدير المنطقة المركزية، واللواء  أشرف رمضان، مدير مباحث التعمير، والعميد ضياء سعد، رئيس قسم شرطة التعمير، وعدد من الضباط والجنود.

وأوضح رئيس جهاز مدينة أكتوبر الجديدة، أن التعديات تمثلت في وجود زراعات ومعدات ثقيلة لتسوية الأراضي واستصلاحها تمهيداً لزراعتها بدون سند قانوني، مشيراً إلى أن قيمة الأراضي المستردة تقدر بنحو ٤٠٠ مليون جنيه، وأنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن.

كما ترأس المهندس طارق جمال الدين، رئيس جهاز مدينة الفيوم الجديدة - المشرف على جهاز الفشن الجديدة، حملة مكبرة أسفرت عن إزالة التعدي واسترداد مساحة ٢٢٨ فدانا بمدينة الفشن الجديدة، وذلك بحضور اللواء أيمن الدهشورى المشرف العام على الوجه القبلي، واللواء أحمد حسين، مدير إدارة الأمن بجهاز المنيا والمشرف على إدارة الأمن بكل من أجهزة مدن الفشن وملوى وأسيوط وغرب أسيوط، والعميد شعبان عباس، مدير إدارة شرطة التعمير بالوجه القبلى، وعناصر المباحث والحماية المدنية، ولجنة إزالة التعديات بمدينة الفشن الجديدة.

الدكتور عاصم الجزار وزير الإسكان مخالفات البناء ملوي الجديدة مدينة الفيوم الجديدة

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