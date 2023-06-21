لحوم بلدي بـ280 جنيها.. أسعار اللحوم والسلع بمجمعات الإسكندرية الاستهلاكية

مع اقتراب استقبال عيد الأضحى المبارك، طرحت وزارة التموين عدة أصناف من اللحوم بداخل المجمعات الاستهلاكية، فضلا عن الدواجن وتوفير السلع الغذائية المختلفة.

وعقب إعلان مديرية التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، خطة الاستعدادات الكاملة لاستقبال عيد الأضحى، رصدت "الدستور" من خلال تواجدها بأحد المجمعات بشرق المدينة، توافر اللحوم والسلع الغذائية في المجمعات الاستهلاكية والتعرف على أسعارها ومدى إقبال المواطنين على الشراء.

قال فريد شوقي، مدير إدارة شرق التموينية، إن مديرية التموين بالإسكندرية تستعد لعرض كل ما يحتاجه المواطنون قبل عيد الأضحى، مشيرًا إلى أن حي شرق يوجد به 40 مجمعا استهلاكيا من بين 200 مجمع على مستوى المحافظة بأكملها، مشيرًا إلى أن السلع الغذائية متوفرة وتكفي حتى عقب نهاية العيد.

وأضاف أنه يتم عرض أنواع اللحوم المختلفة ومنها اللحوم البلدية بسعر 280 جنيها، اللحوم البرازيلي مجمدة 170 جنيها، لحوم فريش سوداني 195 جنيها، لحوم ضأن مبردة 250 جنيها، مؤكدة أنها تشهد إقبالا كبيرا من المواطنين لشراء جميع احتياجاتهم من اللحوم بالمجمعات الاستهلاكية للثقة في الجودة والتفتيش المستمر من مديرية التموين على اللحوم والسلع.

وأوضح أنه بجانب اللحوم يتم توفير كافة السلع الأساسية التي يحتاجها المواطن مثل الأرز والذي يبدأ من 20 جنيها للنوع المستورد الهندي، بجانب الرز البلدي 25 جنيها للكيلو، ونوع آخر بلدي 30 جنيها للكيلو لا يتعدى نسبة الكسر فيه 3%، بجانب الزيوت وتبدأ من سعر 45 جنيها 700 مل، 55 جنيها لـ800 مل، وحتى 70 جنيها طبقًا لدرجة النقاوة واختلاف الشركات المنتجة والكميات، بالإضافة لأنواع متعددة من السمن، والمكرونة والصلصة والدواجن البرازيلي الكيلو بـ85 جنيها وغيرها من السلع المختلفة.

وتابع شوقي أن بالنسبة لعمل المخابز البلدية خلال عيد الأضحى، يتم التأكيد على فتح المخابز خلال إجازة العيد، وتقسيم الإجازات على حسب الأولوية أو الطلب وتواجد أكثر من مخبز في المنطقة ذاتها مراعاة الكثافة السكانية ويتم ذلك بالتناوب، مشيرًا إلى أن المخابز البلدية بحي شرق تبلغ 160 مخبزا، مشيرًا إلى أنه يتم توفير حصة الدقيق الخاصة بالعيد للمخابز من مسبقًا وتسليمها قبل إجازة العيد ويتم ضخ الكميات بالمخابز على مستوى المحافظة كاملة لتوافر رغيف الخبز بشكل طبيعي خلال أيام العيد.

وأشار إلى أن الشق الثاني من خطة استقبال مديرية التموين لعيد الأضحى المبارك، هي التفتيش على اللحوم، حيث يتم شن حملات مشتركة مع الطب البيطري والصحة، ومباحث التموين، وجهاز حماية المستهلك للتأكد من إعلان محلات الجزارة عن اسعار اللحوم، وعدم التلاعب في السعر المعروض عن السعر الفعلي، التأكد من أختام اللحوم وأنها ذبحت في المجازر الحكومية، بجانب الكشف على اللحوم للتأكد من صلاحيتها، ويتم إتخاذ الإجراءات القانونية جراء أي مخالفات.

وأكد مدير إدارة شرق أن هذه الحملات مكثفة طوال تلك الأيام وخلال أيام العيد، من حملات صباحية ومسائية مع متابعة مستمرة من غرفة العمليات الرئيسية بديوان مديرية التموين تحت إشراف المحاسب محمد سعد الله وكيل وزارة التموين بالإسكندرية، بالإضافة لغرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية على مستوى المحافظة للتعامل الفوري والسريع مع أي شكوى نتلقاها ومن المواطن أو نرصدها على مواقع التواصل الاجتماعي.

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