تراجع أسعار الفضة اليوم الأربعاء 21-6-2023 في بورصة المعادن

الفضة من المعادن المهمة والتي تتميز بألوانها اللامعة مما جعلها من أهم المعادن التي تدخل في صناعة الاكسسورات وغيرها من الصناعات، وقد شهدت أسعار الفضة تراجعا طفيفا خلال الأيام القليلة الماضية، خاصة مع تراجع أسعار الذهب.

أسعار الفضة اليوم الأربعاء

ونستعرض في السطور التالية أسعار الفضة اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في مستهل التعاملات الصباحية والتي جاءت كالتالي:

جرام فضة نقي عيار 99.9

سجلت أسعار جرام فضة نقي عيار 99.9 اليوم الأربعاء 21 يونيو 23.00 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.74 دولار أمريكي .

جرام فضة بريطاني عيار 95.8

جرام فضة بريطاني عيار 95.8 اليوم الأربعاء 21 يونيو22.03 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.71 دولار أمريكي .

جرام فضة استرليني عيار 92.5

جرام فضة استرليني عيار 92.5 اليوم الأربعاء 21 يونيو21.27 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.69 دولار أمريكي .

جرام فضة عيار 916

جرام فضة عيار 916 اليوم الأربعاء 21 يونيو 21.07 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.68 دولار أمريكي .

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي)

جرام فضة عيار 875 (الفضة السعودي) اليوم الأربعاء 21 يونيو20.12 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.65 دولار أمريكي .

جرام فضة عيار 800

جرام فضة عيار 800 اليوم الأربعاء 21 يونيو 18.40 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.60 دولار أمريكي .

جرام فضة عيار 750

جرام فضة عيار 750 اليوم الأربعاء 21 يونيو 17.25 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.56 دولار أمريكي .

جرام فضة عيار 585

جرام فضة عيار 585 اليوم الأربعاء 21 يونيو13.45 جنيها للجرام، مقابل السعر العالمي والذي سجل 0.44 دولار أمريكي .