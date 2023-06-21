الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين شمال سوهاج

تصادم سيارتين
تصادم سيارتين

أصيب 4 أشخاص في حادث تصادم بين سيارتين على الطريق بقرية بنى هلال دائرة مركز المراغة شمالي سوهاج، تم نقل 2 إلى مستشفى طهطا العام و2 إلى المستشفى الجامعي.

كانت الأجهزة المعنية بسوهاج قد تلقت بلاغا بوقوع حادث تصادم بين سيارتى أجره على الطريق بناحية قرية بنى هلال دائرة مركز شرطة المراغة عقب اختلال عجلة القيادة بيد أحد السائقين تم الدفع بالمعدات ورفع أثار الحادث، وتمت إعادة حركة السير على الطريق عقب توقفه جزئيا.

وبالفحص والمعاينة تبين وقوع مصادمة بين سيارتى أجرة على الطريق بناحية قرية بنى هلال بمدينة المراغة حيث نتج عن الحادث إصابة ميرفت . م . ر 45 سنة ربة بمنزل بسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وإصابة سناء . ع . أ ربة منزل 45 سنة بإشتباه كسر بالزراع الأيسر، وإصابة فاطمه . ع . م 15 سنة بكسر بالساق الأيمن، وإصابة روفيدا . ر. ع 15 سنة بسحجات وكدمات متفقة بالجسم من مستقلى السيارتين.

وجرى نقل المصابين الأربعة إلى 2 إلى مستشفى طهطا العام و2 إلى مستشفى سوهاج الجامعى لتلقى العلاج اللازم تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على جهة التحقيق المختصة لإجراء شئونها.

حادث تصادم محافظة سوهاج مستشفى طهطا العام المستشفى الجامعي

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