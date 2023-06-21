أسباب جعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل عن الرجال

يصيب التهاب المفاصل ملايين الأفراد في جميع أنحاء العالم، ولكن من الواضح أن النساء يتأثرن بشكل أكثر بالتهاب المفاصل مقارنة بالرجال، يثير هذا التفاوت بين الجنسين أسئلة مثيرة للاهتمام حول العوامل الأساسية التي تساهم في زيادة تعرض النساء لهذه الحالة المنهكة.

الاختلافات الهرمونية هي عامل رئيسي في جعل النساء أكثر عرضة للإصابة بالتهاب المفاصل من الذكور، تكون مستويات هرمون الاستروجين أعلى عند النساء، مما قد يؤدي إلى التهاب المفاصل، يمكن أيضًا تكسير الغضروف الذي يعمل بمثابة وسادة بين عظام المفصل بواسطة هرمون الاستروجين، النساء أكثر عرضة للإصابة بآلام المفاصل وتيبسها نتيجة لذلك.



كما أن مفاصل النساء أصغر من مفاصل الرجال مما يعني أن عظامهن لديها غضاريف أقل لتوسيدها، تكون مفاصلهم أكثر عرضة للتلف نتيجة لذلك مما قد يؤدي إلى التهاب المفاصل، بالإضافة إلى ذلك عادةً ما يكون لدى النساء أحواض أوسع من الرجال مما قد يضع ضغطًا إضافيًا على مفاصل الركبة ويسبب التهاب المفاصل.

عوامل نمط الحياة تلعب أيضًا دورًا في تطور التهاب المفاصل عند النساء، مثل ارتداء الكعب العالي أو حمل الحقائب الكبيرة هما من السلوكيات التي تكون النساء أكثر عرضة للمشاركة في إجهاد مفاصلهن، بمرور الوقت قد تتسبب هذه الإجراءات في تلف المفاصل وتزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل.

تلعب الوراثة أيضًا دورًا في تطور التهاب المفاصل عند النساء، أظهرت الدراسات أن بعض الجينات يمكن أن تزيد من خطر الإصابة بالتهاب المفاصل، النساء اللواتي لديهن تاريخ عائلي من التهاب المفاصل أكثر عرضة للإصابة بهذه الحالة بأنفسهم.

يمكن للمرأة اتخاذ الاحتياطات اللازمة لتقليل مخاطر الإصابة بالتهاب المفاصل مثل الحفاظ على وزن صحي وممارسة الرياضة بتأثير معتدل واستخدام الأحذية الداعمة.