بعد احتفاء الإرهابية بها.. الباز: هل أصبحت ليلى علوى مرشدا عاما للإخوان؟

تعجب الدكتور محمد الباز رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، من احتفاء إعلام جماعة الإخوان الإرهابية بكلمات الفنانة ليلى علوي، متسائلا: “هل أصبحت ليلى علوي المرشد العام للإخوان؟”.

ولفت الباز، خلال لايف البساط أحمدي، عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، إلى أن ليلى علوي قالت في حوار تلفزيوني على قناة مصرية ومع مذيعة مصرية أن المجتمع المصري مجهد الآن، فإذا بكل قنوات الإخوان يرددون كلماتها، ويعتبرونه دليل على انهيار الدولة.

وأضاف الباز: "ما قالته وأكثر منه يقال في جلسات الحوار الوطني، كلامها عادي، لكن تم اقتطاعه من سياقه".

وتابع: "اللافت في تصريحات ليلى علوي أن الإخوان بيكرروا كلامها وكأنها أصبحت مرشدا عاما للإخوان للمسلمين، الدولة معترفة بوجود أزمة اقتصادية وأن المصريين تحملوا تبعات الإصلاح الاقتصادي، لكن الإخوان يصورون تصريحاتها على انها قالت البلد بتخرب، وهذا عكس ما قالته".

وكانت ليلى علوي بدأت كلامها بأن المجتمع أفضل من ١٠ سنوات مضت، وأن الأمر كان وصل بالبعض برفض السلام على زميله المسيحي، متابعة: “المجتمع مجهد جدا دلوقتي، الناس متنحة وتايهة ومهمومة، لكن في مجالات كثير المرأة موجودة فيها وتعرف تأخذ حقها والدولة تقف معها”.