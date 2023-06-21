المونيتور: مصر تجتذب الحصة الأكبر من الاستثمار الأجنبى فى مجال التكنولوجيا بإفريقيا

قال موقع المونيتور الأمريكي، إن محاولة مصر لتوطين صناعة الإلكترونيات تؤتي ثمارها، وأن مصر تجتذب الحصة الأكبر من الاستثمار الأجنبي في مجال التكنولوجيا في إفريقيا ويرجع ذلك إلى الجهود المكثفة التي تبذلها الدولة لخلق مناخ ملائم للاستثمار.

وقال التقرير إن مصر لم تتخصص تقليديًا في إنتاج الإلكترونيات واعتمدت بشكل كبير على واردات التكنولوجيا، لكن هذا بدأ يتغير ببطء، وأعلنت شركة الإلكترونيات الكورية الجنوبية العملاقة سامسونج يوم 2 يونيو الماضي أنها ستنشئ مصنعاً جديداً لتجميع الهواتف الذكية في مجمع بني سويف الصناعي في مصر حيث تمتلك بالفعل مصنعاً آخر تقوم فيه بتصنيع المنتجات الإلكترونية مثل الهواتف المحمولة وأجهزة التلفزيون والأجهزة اللوحية.

واضاف التقرير الأمريكي، في منتصف يونيو ، كشفت شركة التكنولوجيا الصينية متعددة الجنسيات Vivo لصحيفة المال التجارية المصرية أنها بدأت أيضًا في تصنيع الهواتف الذكية في مصنع بمدينة العاشر من رمضان ، بالقرب من القاهرة ، لكل من الأسواق المحلية وأسواق التصدير.

وأكد موقع المونيتور أصبحت أخبار مثل هذه التوسعات في البلاد من قبل الأسماء الصناعية الكبرى متكررة بشكل متزايد، مما يشير إلى كيف بدأت هذه الصناعة الناشئة في اكتساب زخمها على خلفية خطط الحكومة الحريصة لتوطينها .

وأطلقت مصر في عام 2015 مبادرة تسمى مصر تصنع الإلكترونيات، والتي تهدف إلى توطين الصناعة ووضعها كمحرك رئيسي للنمو الاقتصادي ، وجذب الاستثمار الأجنبي ، وتعزيز فرص العمل ، وزيادة الصادرات وتقليل الواردات.

وأوضح التقرير أن للمبادرة هدفان رئيسيان، هي تمكين تصميم وإنتاج دوائر وأنظمة إلكترونية ذات قيمة مضافة عالية مدعومة بمستوى عالٍ من الدعم الفني في مصر، وتطوير صناعة إلكترونيات كثيفة العمالة.

وتشمل العناصر التي تعتبرها المبادرة واعدة للتصنيع المحلي والتصدير الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية وأجهزة GPS والعناصر التكميلية مثل البطاريات ، بالإضافة إلى منتجات الإضاءة وأجهزة التلفزيون وشاشات LED وأنظمة الطاقة الشمسية.



وقال التقرير، تسعى مصر إلى الاستفادة من العوامل التي تمنحها ميزة تنافسية ، بما في ذلك سوق عمل رخيص ولكنه كبير مع مجموعة كبيرة من المواهب الناتجة عن التعليم العالي الذي يتمتع بمكانة جيدة، وسوق استهلاكي محلي كبير، وموقع جغرافي استراتيجي قريب من الأسواق سريعة النمو في إفريقيا والشرق الأوسط.