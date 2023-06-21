الأربعاء 21 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

رابط وشروط تقديم رياض الأطفال بـ الأزهر 2023

رياض الأطفال
رياض الأطفال

تستمر عمليات البحث في محرك "جوجل" في مصر، عن رابط وشروط تقديم رياض الأطفال الأزهر 2023، وكذلك رابط تقديم الصف الأول الابتدائي الأزهري 2023، خاصة وأن العام الدراسي الجديد في المعاهد الأزهرية بمختلف أنواعها يبدأ شهر سبتمبر وينتهي في يونيو أو يوليو على أقصى تقدير.

رابط تقديم رياض الأطفال بالأزهر 2023

موعد التقديم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي الأزهري الذي من المنتظر أن يبدأ خلال الأيام المقبلة ويكون التقديم عبر بوابة الأزهر الإلكترونية من خلال الرابط التالي (من هنا).

وفي بداية كل عام دراسي جديد، يعلن الأزهر الشريف، عن فتح باب القبول لكل من مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، عبر خطة للعام الدراسي، والتي توضح جميع التفاصيل.

شروط تقديم رياض الأطفال بالأزهر

- التقديم لمرحلة رياض أطفال يبدأ من سن 4 سنوات حتى سن 5 سنوات و11 شهرا و29 يوما، ويجوز النزول بالسن {ستة أشهر} كحد أدنى لسن القبول.

- وجود أماكن شاغرة بمرحلة رياض أطفال في الإدارة التي يتم تقديم التلميذ فيها.

وقرر الأزهر الشريف، أن يكون الحد الأدنى في الصف الأول الابتدائي 6 سنوات وحتى سن 9 سنوات، وفي حال وجود أماكن شاغرة فقط بمرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي يجوز النزول بالسن 6 أشهر كحد أدنى لسن القبول.

رابط بوابة الأزهر الإلكتروني لتقديم الصف الأول الابتدائي 2023

المستندات المطلوبة لتقديم رياض الأطفال بالأزهر

- إحضار 6 صور شخصية للتلميذ المتقدم بخلفية بيضاء.

- إحضار صورة من البطاقة الصحية للتلميذ والأصل للاطلاع.

- إحضار التقرير الطبي من التأمين الصحي محددًا به الحالة الصحية للطفل، وما يفيد خلوه من الأمراض المعدية.

- صورة من بطاقة الرقم القومي للأب والأم.

- صورة من فاتورة الكهرباء أو المياه أو التليفون الأرضي.

- إحضار الدمغات الصحية والتعليمية من مكاتب البريد.

- إحضار أصل شهادة ميلاد الطفل، ولا يُعتد بصورة منها.

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