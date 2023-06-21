بعد تحديدها.. مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك فى القاهرة والمحافظات

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم للاحتفال بالحج إلى بيت الله الحرام.

وتساءل الكثير عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك خاصة بعد رجوع المواعيد الصيفية مرة أخرى وتقديم الوقت لمدة ساعة.

وفي هذا السياق يستعرض “الدستور”، من خلال السطور التالية، مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في القاهرة وباقي المحافظات الأخرى.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة والمحافظات الاخرى، بعد أن أعلنت دار الإفتاء عن أن يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 المقبل هو وقفة عرفات المباركة، وأن يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أما عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في القاهرة وكافة مدن ومحافظات مصر فقد جاءت على النحو التالي بعدما حددها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية:

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك فى محافظات مصر

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة القاهرة ستكون الساعة 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة الجيزة ستكون الساعة 6:22 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة طنطا ستكون الساعة 6:20 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة الزقازيق ستكون الساعة 6:19 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة الفيوم ستكون الساعة 6:25 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة الدقهلية ستكون الساعة 6:18 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة دمنهور ستكون الساعة 6:22 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة شبين الكوم ستكون الساعة 6:21 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة شرم الشيخ ستكون الساعة 6.14 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة سانت كاترين ستكون الساعة 6:14 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة طابا ستكون الساعة 6:08 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة الطور ستكون الساعة 6:16 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة نويبع ستكون الساعة 6:10 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة العريش ستكون الساعة 6:08 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة كفر الشيخ ستكون الساعة 6:20 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة الإسماعيلية ستكون الساعة 6:16 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة بورسعيد ستكون الساعة 6:14 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة السويس ستكون الساعة 6:16 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة الإسكندرية ستكون الساعة 6:24 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة دمياط ستكون الساعة 6:16 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة بنها ستكون الساعة 6:21 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة قنا ستكون الساعة 6:24 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة أسيوط ستكون الساعة 6:28 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة سوهاج ستكون الساعة 6:28 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة مرسى مطروح ستكون الساعة 6:34 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة بني سويف ستكون الساعة 6:24 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة المنيا ستكون الساعة 6:28 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة أسوان ستكون الساعة 6:28 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة الأقصر ستكون الساعة 6:37 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة حلايب ستكون الساعة 6:17 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة شلاتين ستكون الساعة 6:19 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة الغردقة ستكون الساعة 6:18 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة الخارجة ستكون الساعة 6:36 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة السلوم ستكون الساعة 6:42 صباحاً.