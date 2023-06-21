الأربعاء 21 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

بعد تحديدها.. مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك فى القاهرة والمحافظات

صلاة العيد
صلاة العيد

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك الذي ينتظره المسلمون في جميع أنحاء العالم للاحتفال بالحج إلى بيت الله الحرام.

وتساءل الكثير عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك خاصة بعد رجوع المواعيد الصيفية مرة أخرى وتقديم الوقت لمدة ساعة.

وفي هذا السياق يستعرض “الدستور”، من خلال السطور التالية، مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في القاهرة وباقي المحافظات الأخرى.

أماكن وأسعار صكوك الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام ٢٠٢٣

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن مواعيد صلاة عيد الأضحى 2023 في القاهرة والمحافظات الاخرى، بعد أن أعلنت دار الإفتاء عن أن يوم الثلاثاء الموافق 27 يونيو 2023 المقبل هو وقفة عرفات المباركة، وأن يوم الأربعاء الموافق 28 يونيو 2023 هو أول أيام عيد الأضحى المبارك.

أما عن موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في القاهرة وكافة مدن ومحافظات مصر فقد جاءت على النحو التالي بعدما حددها المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية:

مواعيد صلاة عيد الأضحى المبارك فى محافظات مصر

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة القاهرة ستكون الساعة 6:21 صباحًا.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة الجيزة ستكون الساعة 6:22 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة طنطا ستكون الساعة 6:20 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة الزقازيق ستكون الساعة 6:19 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة الفيوم ستكون الساعة 6:25 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة الدقهلية ستكون الساعة 6:18  صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة دمنهور ستكون الساعة 6:22 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة شبين الكوم ستكون الساعة 6:21 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة شرم الشيخ ستكون الساعة 6.14 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة سانت كاترين ستكون الساعة 6:14  صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة طابا ستكون الساعة 6:08 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة  الطور ستكون الساعة 6:16 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة نويبع ستكون الساعة 6:10 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة العريش ستكون الساعة 6:08 دقيقة صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة كفر الشيخ ستكون الساعة 6:20 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة الإسماعيلية ستكون الساعة 6:16 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة بورسعيد ستكون الساعة 6:14 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة السويس ستكون الساعة 6:16 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة الإسكندرية ستكون الساعة 6:24  صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة دمياط ستكون الساعة 6:16  صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة بنها ستكون الساعة 6:21 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة قنا ستكون الساعة 6:24 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة أسيوط ستكون الساعة 6:28 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة سوهاج ستكون الساعة 6:28 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة مرسى مطروح ستكون الساعة 6:34 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة بني سويف ستكون الساعة 6:24 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة المنيا ستكون الساعة 6:28 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة أسوان ستكون الساعة 6:28 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة الأقصر ستكون الساعة 6:37  صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة  حلايب ستكون الساعة 6:17 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة شلاتين ستكون الساعة 6:19 صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة الغردقة ستكون الساعة 6:18  صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في مدينة الخارجة ستكون الساعة 6:36  صباحاً.

- موعد صلاة عيد الأضحى المبارك لعام 2023 في محافظة السلوم ستكون الساعة 6:42 صباحاً.

عيد عيد الأضحى صلاة عيد الأضحى المبارك صلاة عيد الاضحى 2023 دار الافتاء المواعيد الصيفية صلاة عيد الأضحى

الأكثر قراءة

لافروف: على الناتو إرسال قواته إلى أوكرانيا إذا كان يعارض تجميد الصراع

رانيا يوسف بإطلالة جريئة فى الجيم

محمد سلماوى لـ"الشاهد": اكتشفت أن بعض الأشخاص بهيئة الكتاب قيادات بالإخوان

مواقيت الصلاة اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 فى المحافظات

بسبب استغاثة سيدة على الفيسبوك.. الداخلية تضبط طرفى مشاجرة فى دمياط

محمد سلماوى: مافعله الإخوان عند وضع الدستور كان انتخابا ذاتيا مخالفا للقانون

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

من يناير 2011م إلى 30 يونيو 2013م.. وخُطب الإثم والبراءة!

يحيى عسكر

تحديات الجمهورية الجديدة.. اتحادات «تطفيش» المواهب المصرية

إبراهيم داود

كأنه نسْمَة خصُوصى جايّه للمساكين

وائل لطفي

«على مبارك» و«النديم» مثلًا!

أحمد بهاء الدين شعبان

اليمين "الأكثر تطرفاً" يُحكم السيطرة على الكيان الصهيوني

جلال حمام

مصر.. رأس حربة الخير

ماجد حبته

يوم عالمى مختلف للاجئين

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

صور

عرض خاص لـ"بيت الروبي": معكم كريم عبدالعزيز

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

محطة تل أبيب

المزيد

حرب واسعة أم هجوم مُركّز؟.. خيارات إسرائيل فى جنين

إصابة 7 إسرائيليين فى حادث إطلاق نار برام الله

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة