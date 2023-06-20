الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

منوعات

أماكن وأسعار صكوك الأضاحي بمناسبة عيد الأضحى المبارك لعام ٢٠٢٣

أضاحي
أضاحي

أيام قليلة تفصلنا عن الاحتفال بعيد الأضحى المبارك ونظراً لارتفاع أسعار الأضاحي الحية يتساءل الكثير من الناس عن شراء صكوك الأضحية وأسعارها وأماكنها وطرق دفعها.

وفي السياق التالي، يقدم الدستور من خلال السطور التالية كل ما يمكن معرفته عن شراء صكوك الأضاحي وأماكن شرائها وأسعارها وطرق تقسيطها وطرق دفعها.

صكوك الأضاحي من بنك الطعام المصري:

بنك الطعام المصري هو أول من أسس صكوك الأضاحي في مصر منذ عام 2006 لتيسير عملية الأضحية علي المستحقين ليتم توزيعها بشكل عادل لتصل إلى مستحقيها فى جميع محافظات مصر.

أسعار صكوك الأضاحي من بنك الطعام المصري لعام 2023:

الصك البلدي بسعر 7,750 جنيها، وتكون حصة المتبرع 9 كيلو لحم.
الصك المستورد بسعر 4,950 جنيها، وتكون حصة المتبرع 5 كيلو لحم.
لحوم صدقات ال 3 كيلو بسعر 600 جنيه ويتم توزيعها طوال العام.
العجل البلدي ويكون على 7 صكوك بسعر 54,250 جنيها، وتكون حصة المتبرع 63 كيلو لحم.
العجل المستورد ويكون على 7 صكوك بسعر 34,650 جنيها، وتكون حصة المتبرع 35 كيلو لحم.
 

صناع الخير تطلق مبادرة "صك الأضحية" لتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها

أما نصيب المستحقين يكون 18 كيلو من لحوم الأضاحي يتم توزيعها في كل محافظات مصر عن طريق التعاون مع الجمعيات الشريكة في جميع أنحاء الجمهورية من خلال قاعدة بيانات ويكون نصيب كل أسرة من الأسر الأكثر احتياجا مستحقة 1 كيلو لحم.

ويتم الذبح في أيام التشريق طبقا للشريعة الإسلامية بعد 20 دقيقة من شروق أول أيام العيد حتى عصر رابع أيام العيد سواء داخل أو خارجها.
 

ويتم توزيع لحوم أضاحي الصك البلدي خلال أيام عيد الأضحى ولحوم أضاحي الصك المستورد طوال العام في جميع محافظات مصر 
 

كيفية استلام نصيب المتبرع من اللحوم:
يقوم المتبرع بالصك البلدي أو المستورد بالتواصل مع بنك الطعام المصري من خلال الاتصال ب 16060 لتحديد موعد استلام  نصيبة من الأضحية الخاصة به.

والاستلام يكون من خلال فروع بنك الطعام المختلفة أو المقر الرئيسى للبنك فى منطقة التجمع الثالث بالقاهرة الجديدة.

وللتبرع لبرنامج صك الأضحية من بنك الطعام المصري:  
يمكن الاتصال بـ16060 أو في الحساب الموحد بجميع البنوك المصرية على رقم 888777.

صكوك الأضاحي من وزارة الأوقاف:

قررت وزارة الأوقاف أن يكون سعر صكوك الأضاحي المستوردة ٥ آلاف جنيه، وسعر الصكوك الأضاحي البلدي ٨ آلاف جنيه.

ويكون الدفع عن طريق الحسابات البنكية المخصصة أو الدفع في البريد المصري أو عن طريق خدمات فوري.

و يتم الحصول على إيصالين دفع كل إيصال بقيمة 2500 جنيه للصكوك المستوردة.

أو الحصول على إيصالين دفع كل إيصال بقيمة  4000 جنيه للصكوك البلدي.

طرق سداد صكوك أضاحي الأوقاف:

حساب ‏البنك المركزي رقم: 2 / 22222 / 450 /9

حساب ‏بنك مصر  رقم: 1400001009999999

حساب ‏البنك الأهلي رقم: 0013070465285400014

حساب ‏البنك الزراعي المصري رقم: 919002000155711006

حساب ‏البريد المصري رقم: 0163600034039818

‏أو من خلال خدمة فوري في أماكنها المتوفرة.

أو الاتصال أو أرسل رسالة على الأرقام التالية: (01015711280 ــ 01146702020 ــ 01552563217 ــ 01223344789)، ليذهب مندوب الأوقاف في أي مكان إلى الشخص نفسه.

صكوك الأضاحي من مؤسسة مصر الخير لعام ٢٠٢٣:


فيما أعلنت مؤسسة "مصر الخير"  إطلاق حملة صكوك الأضاحي لعيد الأضحى لعام ٢٠٢٣ لخدمة المصريين فى تنفيذ شريعة الأضحية سواء للمتبرعين أو المستحقين وتوصيل لحوم الأضاحي البلدية حتى  المناطق الحدودية من جمهورية مصر العربية.

وأعلنت المؤسسة عن قيمة صك الأضحية والذي بلغت 8550 جنيها، يصل للمتبرع منها 9 كيلو لحم بلدي، ويوزع الباقي على المستحقين فى المناطق الأكثر إستحقاقاً، بالإضافة إلى كيلو لحم بلدى صدقة بقيمة 360 جنيه مع توفير سهم صدقة لحم بلدى صافى بقيمة 100 جنيه، وكل ذلك من مزارع المؤسسة في محافظة البحيرة.


طرق سداد صكوك أضاحي مصر الخير:
يتم حجز الأضحية من خلال فروع المؤسسة أو مكاتبها الميدانية أو من خلال الاتصال بالخط الساخن (16140)، أو من خلال تطبيق الهاتف أو موقع مؤسسة مصر الخير الإلكتروني، وايضا من خلال تطبيق فوري وتطبيق أمان وتطبيق ضامن وتطبيق مصاري.

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