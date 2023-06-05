صناع الخير تطلق مبادرة "صك الأضحية" لتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها

أطلقت مؤسسة صناع الخير للتنمية عضو التحالف الوطنى للعمل الأهلي التنموي مشروع "صك الأضحية" والتى تستهدف الإنابة عن المضحين فى ذبح أضاحيهم بحسب الشروط الشرعية التى أقرتها دار الإفتاء المصرية فى هذا الشأن وتوصيل لحوم الأضاحي لمستحقيها فى قرى مصر وبخاصة قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

وأعلنت صناع الخير أنها خصصت صك الأضحية فى اللحوم البلدية البقرى بمبلغ 7500 جنيه وفى اللحوم البلدية الجاموسى بمبلغ 7 آلاف جنيه وأن صك الأضحية للخروف الواحد بقيمة 8 آلاف جنيه، فضلاً عن توافر لحوم صدقات مستوردة الكيلو بـ245 جنيها والإثنين بـ470 جنيها وإتاحة إمكانية تقسيط قيمة الصك للمضحين.

من جانبه أوضح هانى عبدالفتاح المدير التنفيذى لصناع الخير أن المؤسسة بدأت هذا العام وللعام الثاني على التوالي إطلاق مبادرة صك الأضحية لتوزيع لحوم الأضاحي على المستحقين تلبية لرغبة الجمعيات القاعدية التى تتعاون معها المؤسسة فى أنشطة المؤسسة المختلفة داخل القرى الأشد إحتياج فى أنحاء الجمهورية كون لحوم الأضاحى إحتياج ضروري للأسر الأكثر إحتياجاً فى القرى المستهدفة.

وتابع عبدالفتاح : سوف تقوم صناع الخير بذبح الأضاحي بحسب التوقيتات الشرعية لذبح الأضحية من بعد صلاة عيد الأضحى إلى عصر أخر أيام التشريق وسوف يتم التنسيق الكامل مع الجمعيات القاعدية ليكون التوزيع بعد الذبح مباشرة لكي تستفيد الأسر من اللحوم مباشرة وسوف يتم التوزيع تحت إشراف وزارة التضامن الإجتماعى وبالتنسيق مع مديريات التضامن الاجتماعى فى المحافظات المستهدفة.

وأشار عبدالفتاح إلى أن دخول صناع الخير مجال الوكالة عن المضحين فى الأضاحي وتوزيع لحومها على الأسر المستحقة يأتي موازيا لتوسع المؤسسة فى انشطتها الخيرية المتعددة لتلبية الاحتياجات الاهم جنبا الى جنب مع تقديم الخدمات الطبية ذات الجودة فى مجال الوقاية من الإصابة بالعمى من خلال مبادرة عنيك فى عنينا وحماية مرضى القدم السكرى من بتر القدم كذلك ما تنفذه المؤسسة من مشروعات تنموية صغيرة ومتناهية الصغر لصالح توفير فرص دخل معقولة للأسر الأشد احتياجا من خلال توفير مراكب الصيد لصغار الصيادين وغيرها من المشروعات التنموية.

وحول المناطق التى تستهدفها صناع الخير فى توزيع لحوم الأضاحي أوضح عبدالفتاح أن المؤسسة تتواجد بخدماتها النوعية فى كل القرى الاشد احتياج على مستوى الجمهورية وبخاصة فى المناطق الحدودية والنائية وان لحوم الأضاحي مثلها مثل كل خدمات صناع الخير سوف تصل الى سكان القري الاشد احتياج بالتنسيق الكامل مع السادة المحافظين وعبر فريق عمل المؤسسة المنتشر فى المحافظات المختلفة وان من بين المحافظات التى سوف يتم التوزيع فيها الفيوم وسوهاج والاقصر واسوان والبحيرة وغيرها من المحافظات.