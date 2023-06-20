تعرف على حالة الطقس في أول أيام الصيف 2023

يستعد المواطنون لمغادرة فصل الربيع والتأهب للفصل الجديد، ومعرفة حالة الطقس في أول أيام الصيف والذي يحل علينا بعد ساعات قليلة، حيث يبدأ فصل الصيف رسمياً غدا الأربعاء الموافق 21 من شهر يونيو الجاري، ويستمر حتى 23 من شهر ديسمبر المقبل، وبدأت تشهد محركات البحث تساؤلات عديدة لمعرفة حالة الطقس في أول أيام الصيف ودرجات الحرارة المتوقعة على أنحاء البلاد.

حالة الطقس في أول أيام الصيف

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية حالة الطقس استمرار حالة انخفاض درجة الحرارة، غدا الأربعاء، واستقرار الأجواء على كافة الأنحاء، فيما ستشهد حركة الرياح نشاطا طفيفا على القاهرة الكبرى، بينما تكون مثيرة للرمال والأتربة في الصحراء الغربية وأقصى جنوب الصعيد، على فترات متقطعة.

درجات الحرارة المتوقعة في أول أيام الصيف

القاهرة

الكبرى 33 الصغرى 21

بنها

الكبرى 33 الصغرى 21

دمنهور

الكبرى 32 الصغرى 21

وادي النطرون

الكبرى 34 الصغرى 21

كفر الشيخ

الكبرى 32 الصغرى 20

المنصورة

الكبرى 33 الصغرى 21

الزقازيق

الكبرى 34 الصغرى 22

شبين الكوم

الكبرى 33 الصغرى 21

طنطا

الكبرى 32 الصغرى 21

دمياط

الكبرى 28 الصغرى 21

بورسعيد

الكبرى 27 والصغرى 20

الإسماعيلية

الكبرى 34 الصغرى 21

السويس

الكبرى 33 الصغرى 22

العريش

الكبرى 29 الصغرى 21

رفح

الكبرى 28 الصغرى 21

رأس سدر

الكبرى 36 الصغرى 22

سانت كاترين

الكبرى 30 الصغرى 14

الطور

الكبرى 34 الصغرى 25

طابا

الكبرى 33 الصغرى 23

شرم الشيخ

الكبرى 36 الصغرى 26

الإسكندرية

الكبرى 28 الصغرى 20

مطروح

الكبرى 26 الصغرى 20

السلوم

الكبرى 29 الصغرى 19

سيوة

الكبرى 32 الصغرى 21

رأس غارب

الكبرى 36 الصغرى 26

الغردقة

الكبرى 35 الصغرى 26

سفاجا

الكبرى 35 الصغرى 25

مرسى علم

الكبرى 36 الصغرى 26

شلاتين

الكبرى 36 الصغرى 27

حلايب

الكبرى 33 الصغرى 28

الفيوم

الكبرى 34 الصغرى 22

بني سويف

الكبرى 34 الصغرى 22

المنيا

الكبرى 35 الصغرى 23

أسيوط

الكبرى 35 الصغرى 23

سوهاج

الكبرى 36 الصغرى 25

قنا

الكبرى 38 الصغرى 26

أسوان

الكبرى 39 الصغرى 27

الوادي الجديد

الكبرى 37 الصغرى 26

أبو سمبل

الكبرى 37 الصغرى 27