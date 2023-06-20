لجنة العضوية تواصل استقبال الراغبين في الانضمام لفرع الأهلي بالقاهرة الجديدة

واصلت لجنة العضوية بالنادي الأهلي برئاسة طارق قنديل، وعضوية محمد الغزاوي، عضوي مجلس إدارة النادي، اليوم الثلاثاء، استقبال دفعة جديدة من الراغبين في الحصول على عضوية فرع النادي بالقاهرة الجديدة، بحضور الدكتور سعد شلبي المدير التنفيذي، وعماد حلمي المدير المالي.

وعقدت اللجنة اجتماعاتها بفرع النادي بالقاهرة الجديدة، وأجرت مقابلات شخصية مع الراغبين في الحصول على العضوية والاستفادة من الخدمات المقدمة بالفرع بعد استيفاء الشروط المطلوبة.

وتشهد الفترة الحالية إقبالًا كبيرًا من الراغبين في الحصول على عضوية فرع القاهرة الجديدة، للاستفادة من قيمة العضوية الحالية وقبل الزيادة المقرر تطبيقها خلال الفترة المقبلة.

ويشهد فرع القاهرة الجديدة تنوعًا على المستويين الإنشائي والخدمي، سواء فيما ‏يتعلق بالمبنى الاجتماعي على مسطح 1000 متر، والذي تم تصميمه على أحدث مستوى، إلى جانب مبنى ‏غرف خلع ملابس، ‏ومبنى أكاديمية الكرة‏.

كما يضم فرع الأهلي بالقاهرة الجديدة ملاعب كرة السلة وكرة اليد ‏والكرة الطائرة، مع مراعاة استخدام أحدث الأرضيات ‏المعتمدة من الاتحادات الدولية، هذا إلى جانب ملاعب الخماسي ‏وملعبي نجيل صناعي ‏للأكاديمية، ومنطقة «أكوا بارك» ألعاب مائية بالنادي والأماكن المخصصة لألعاب الأطفال وكافة المنشآت.