الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

نقيب الجزارين: انخفاض أسعار الأضاحى لعزوف الناس عن الشراء

الأضاحي
الأضاحي

قال يوسف البسومي، نقيب الجزارين، إن أسعار الأضاحي المعروضة بدأت تنخفض بسبب عزوف المواطنين عن الشراء رغم كثرة المعروض في الأسواق، مشيرًا إلى أن سعر اللحوم البقري القائم انخفض من 145 إلى 135 و 130 في بعض الأحيان.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "حضرة المواطن"، والمذاع عبر فضائية "الحدث اليوم"، أن الأضحية تبدأ من 40 ألفًا والعام الماضي كانت 25 ألفًا، مؤكدًا أن نسب الزيادة في الأسعار وصلت إلى 80%.

عوامل التحكم في الأسعار

وأوضح أنه للتحكم في ارتفاع الأسعار لابد أن تكون مدخلات الإنتاج الحيواني كلها بمصر حتى نستطيع التحكم في الأسعار، مطالبًا الدولة بتسعير اللحوم للتحكم فيها، مؤكدًا أننا قادرون على أن نمتلك قوتنا بأنفسنا ولدينا الأراضي الزراعية التي تساعد على ذلك.

 وتابع، أنه يجب على وزارة الزراعة تقسيم الأراضي وتحديد منتجاتنا من الزراعة، ولا بد أن نعرف أن هذا أمن قومي ولا بد أن نساعد كلنا فيه. 

نقيب الجزارين أسعار الأضاحي تنخفض عزوف المواطنين الشراء الاسواق الأسعار

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