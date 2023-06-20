الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

عالم

لتطبيع العلاقات السورية التركية.. الخارجية الروسية تعلن انطلاق اجتماع أستانا

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

ناقش نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في أستانا، اليوم الثلاثاء، عناصر "خارطة طريق" لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أنه وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع رؤساء وزارات خارجية الدول الأربع بموسكو في 10 مايو الماضي، عقد نواب وزراء خارجية الدول الأربع اليوم الثلاثاء، اجتماع أستانا لمناقشة عناصر خارطة الطريق لاستعادة العلاقات السورية التركية بين الدول، بالتنسيق مع الأعمال التي تقوم بها وزارت الدفاع والخدمات الخاصة".

شارك في الاجتماع كل من نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوجدانوف، وعلي حاجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة، ونائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، ونائب وزير الخارجية التركية  بوراك أكشابار.

وزارة الخارجية الروسية اجتماع رباعي نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران استانا تطبيع العلاقات بين أنقرة ودمشق

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