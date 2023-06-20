لتطبيع العلاقات السورية التركية.. الخارجية الروسية تعلن انطلاق اجتماع أستانا

ناقش نواب وزراء خارجية روسيا وسوريا وتركيا وإيران في أستانا، اليوم الثلاثاء، عناصر "خارطة طريق" لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.

وأكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، أنه وفقا للاتفاقات التي تم التوصل إليها في اجتماع رؤساء وزارات خارجية الدول الأربع بموسكو في 10 مايو الماضي، عقد نواب وزراء خارجية الدول الأربع اليوم الثلاثاء، اجتماع أستانا لمناقشة عناصر خارطة الطريق لاستعادة العلاقات السورية التركية بين الدول، بالتنسيق مع الأعمال التي تقوم بها وزارت الدفاع والخدمات الخاصة".

شارك في الاجتماع كل من نائب وزير خارجية روسيا، ميخائيل بوجدانوف، وعلي حاجي، مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية الخاصة، ونائب وزير الخارجية السوري أيمن سوسان، ونائب وزير الخارجية التركية بوراك أكشابار.