الثلاثاء 20 يونيو 2023
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"الدستور" تنفرد بأسباب تعدي طبيب بجامعة طنطا على أستاذه

الدكتور عبد الهادي
الدكتور عبد الهادي طه

نجحت "الدستور"، في الوصول للسبب الحقيقي وراء تعدي معيد بقسم التشريح بكلية طب طنطا، على الدكتور عبد اللطيف طه، رئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة طنطا، حيث نشأت قبل سنوات عدة مشاجرات بين المعيد المتهم، وبين عدد من بالقسم وعدد من زملاءه بالكلية، فقرر رئيس القسم الذي تعدي عليه اليوم  الثلاثاء، تحويله لمجلس الكلية والاستغناء عن خدماته.

إلا أن الطبيب الجاني، عاد وتم قبوله كمعيد في قسم التشريح والطب الشرعي قبل سنتين، واعتاد إرسال رسائل سب وقذف على مجموعة تضم أعضاء قسم التشريح والطب الشرعي، على أحد مواقع التواصل الاجتماعي مما أدى إلى تحويله إلى التحقيق، وقامت رئيس القسم بالاتصال برئيس قسم جراحة القلب والصدر بكلية الطب جامعة طنطا، طالبة منه ملف الطبيب تمهيدًا لعرضه على مجلس الكلية وفصله نهائيًا، فأمدها بالفعل بالملف، وهو ما علمه الطبيب المعتدي فقرر الانتقام على طريقته فخطط لضرب الطبيب بفرد خرطوش إلا أنه لم يستطع استعماله فضربه به على رأسه وسط ذهول جميع الموجودين داخل الكلية.

وحسب شهود عيان، فإن الطبيب المتهم والذي يعمل معيد بكلية الطب جامعة طنطا، كان قد تشاجر من قبل مع زميل له داخل غرفة العمليات باستخدام مشرط جراحة، وأصابه إلا أن العقلاء تدخلوا وتم حل الأمر وديًا.

وشهدت كلية الطب بجامعة طنطا، اليوم الثلاثاء، واقعة مؤسفة حيث قام معيد بالكلية بالتعدي بالضرب على أستاذ بقسم القلب بالمستشفى على رأسه بسلاح داخل أحد عنابرالمستشفى الجامعي، مرددًا "عايز تقطع أكل عيشي تاني".

من جهته، أكد الدكتور أحمد غنيم، عميد كلية الطب جامعة طنطا، أن حادث اعتداء معيد على أحد الأساتذة بالكلية حادثة فردية، وأن جميع الأحداث التى حدثت فى ولاية النيابة العامة، والتي قامت بتفريغ جميع كاميرات المراقبة التى سجلت الواقعة صوتًا وصورة، مشيرًا إلى أن الكلية قامت بعمل تحقيق إدارى واستمعت إلى شهود الواقعة وتم رفع التحقيق إلى الدكتور محمود زكى رئيس جامعة طنطا.

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