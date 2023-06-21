أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 فى محلات الصاغة

أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في محلات الصاغة من أكثر الكلمات البحثية التي تحصد نسب مشاهدة عالية عبر المنصات الإلكترونية حاليا بسبب فقدان نحو 50 جنيه من قيمته خلال الأيام الماضية في الأسواق المحلية بفعل تراجع الأوقية بالبورصة العالمية عقب ارتفاع الدولار الأمريكي بالتزامن مع تصريحات رئيس الفيدرالي الأمريكي الاجتماع الماضي.



أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في محلات الصاغة



تشهد الأسواق المصرية تراجعات كبيرة في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في محلات الصاغة مقارنة بختام التعاملات الأسبوع الماضي نتيجة تراجع الدولار في السوق الموازية حيث سجل الجرام من عيار 21 نحو 2200 بينما تراجعت الأوقية بقيمة 9 دولارا لتسجل مستوى 1949 دولارا.



تراجعت أسعار المعدن النفيس في الأسواق المحلية بقيمة 80 جنيه للجرام بنسبة 3.4% خلال تعاملات الأسبوع الماضي بينما تراجعت الأوقية في البورصة العالمية بقيمة 3 دولارات بنسبة 0.2% وإليكم الأسعار بالتفصيل في الصاغة:-

سجل جرام الذهب من عيار 24 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2497.25 جنيه.

الشراء 2468.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.75 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 22 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2289 جنيه.

الشراء 2262.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5.25 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 21 في محلات الصاغة المصرية

البيع 2185 جنيه.

الشراء 2160 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 5 نقطة.

سجل جرام الذهب من عيار 18 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1072.75 جنيه.

الشراء 1851.5 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 4.25 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 14 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1456.75 جنيه.

الشراء 1440 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 3.25 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 12 في محلات الصاغة المصرية

البيع 1248.5 جنيه.

الشراء 1234.25 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.75 نقطة.



سجل جرام الذهب من عيار 9 في محلات الصاغة المصرية

البيع 936.5 جنيه.

الشراء 925.75 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 2.25 نقطة.

سجل جنيه الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 17480 جنيه.

الشراء 17280 جنيه.

بمعدل هبوط وصل إلى 40 نقطة.



سجلت أونصة الذهب في محلات الصاغة المصرية

البيع 1953$.

الشراء 1952$.

بمعدل صعود وصل إلى 1 نقطة.

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