مجموعة مصر.. تعادل سلبي بين إثيوبيا ومالاوي يمنح غينيا بطاقة التأهل لأمم إفريقيا 2023

تعادل منتخب إثيوبيا مع ضيفه منتخب مالاوي، دون أهداف، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، على ملعب (ستاديو دو زامبيتو) بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الرابعة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورفع منتخب مالاوي، رصيده إلى 3 نقاط، ليحتل المركز الثالث، متفوقًا بأفضلية المواجهات المباشرة، عن منتخب إثيوبيا، الذي حل رابعًا بنفس الرصيد.

ومنحت نتيجة التعادل السلبي، المنتخب الغيني، بطاقة التأهل إلى نهائيات كأس الأمم الإفريقية 2023 بكوت ديفوار.

وكان منتخب مصر، قد تغلب على مضيفه منتخب غينيا، بهدفين مقابل هدف، في المباراة التي جمعتهما يوم الأربعاء الماضي، بمدينة مراكش المغربية، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة ذاتها.

ورفع منتخب "الفراعنة" رصيده إلى 12 نقطة، في مركز الصدارة، ليصبح أول المتأهلين إلى النهائيات عن هذه المجموعة، يليه منتخب غينيا، في المركز الثاني، برصيد 9 نقاط.

وتختتم منافسات المجموعة الرابعة، عندما يستضيف المنتخب المصري، نظيره الإثيوبي، بالقاهرة، بينما سيحل منتخب غينيا، ضيفًا على مالاوي، بالعاصمة ليلونجوي.