حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 فى المحافظات

يطالع عدد من المواطنين حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في كافة محافظات الجمهورية من خلال موقع “الدستور” والذي يقدم نشرة جوية يومية وفقا لبيان الهيئة القومية للأرصاد الجوية، حيث تشهد الحالة الجوية اعتدالا في درجات الحرارة خلال الأسبوع المقبل والتي تتزامن مع انتهاء فصل الربيع.

حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في المحافظات

وكشفت الهيئة القومية للأرصاد الجوية عن حالة الطقس ودرجات الحرارة اليوم الأربعاء 21 يونيو 2023 في المحافظات في بيانها اليومي، حيث أكدت أن هناك طقسا معتدلا يسود كافة محافظات الجمهورية خلال الساعات الأولى من اليوم، فيما يسود طقس مائل للحرارة خلال ساعات الذروة الصباحية من الساعة 12 ظهرا وحتى الساعة 4 عصرا و طقسا لطيف أثناء ساعات الليل.

وأوضحت الهيئة أن هناك احتمالية سقوط أمطار خفيفة بنسبة حدوث 20% على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري قد تمتد إلى مناطق جنوب الوجه البحري والقاهرة الكبرى ومدن القناة على فترات متقطعة.

وتشهد حالة الطقس نشاطا في حركة الرياح على بعض المناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وجنوب سيناء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية.



درجات الحرارة المتوقعة في المحافظات 21/6/2023

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة القاهرة العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة البحيرة العظمى 31 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة كفرالشيخ العظمى 31 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الغربية العظمى 32 والصغرى 21 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الشرقية العظمى 32 والصغرى 22 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة دمياط العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة بورسعيد العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الإسكندرية العظمى 27 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة الفيوم العظمى 33 والصغرى 20 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسيوط العظمى 36 والصغرى 23 درجة مئوية.

درجة الحرارة المتوقعة في محافظة قنا العظمى 37 والصغرى 27 درجة مئوية.



درجة الحرارة المتوقعة في محافظة أسوان العظمى 39 والصغرى 29 درجة مئوية.

اقرأ المزيد

الأوراق المطلوبة للتقديم في 1 ثانوي 2023