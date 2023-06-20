الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

مواد البناء
مواد البناء

مع بداية التعاملات في الصباح حرص التجار وعمال البناء معرفة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023 عبر جوجل، حيث ارتفعت أسعار مواد البناء في تعاملات اليوم بداخل الأسواق المصرية، لتصل أسعار طن حديد عز إلى مبلغ 37100 جنيه، وصعد حديد المصريين لقيمة 37600 جنيه في الطن الواحد.

أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 20 يونيو 2023

وتستعرض "الدستور" في هذا التقرير أسعار الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء.

أسعار الحديد اليوم

انخفض اليوم الثلاثاء 20 يونيو سعر طن شركة عز 37100 جنيه.

سجل اليوم الثلاثاء 20 يونيو سعر طن حديد المصريين 37600 جنيه.

وصل سعر اليوم الثلاثاء 20 يونيو طن حديد المراكبي 37600 جنيه.

وصل سعر طن حديد الكومي 34600 جنيه

إما عن سعر حديد الداخلية وصل إلى 37100 جنيه للطن.

سعر طن سعر حديد بشاي 37600 جنيه.

بينما سجل سعر طن حديد سرحان 34600 جنيه.

وصل اليوم الثلاثاء 20 يونيو سعر حديد العشري 35300 جنيه للطن.

سجل سعر طن حديد المعادي 34600 جنيه.

سعر طن حديد ستيل 35100 جنيه.

سجل اليوم الثلاثاء 20 يونيو سعر طن حديد العتال 35600 جنيه.

سعر طن حديد بيانكو 34300 جنيه.

وعن حديد عطية وصل سعر الطن إلى 35600 جنيه.

 

أسعار الأسمنت اليوم الثلاثاء 20 يونيو

سجل سعر الأسمنت المسلح اليوم الثلاثاء 20 يونيو ليصل 1710 جنيهات للطن.

سجل سعر طن أسمنت مصر إلى 3600 جنيه.

وصل اليوم الثلاثاء 20 يونيو سعر طن رويال المنيا للأسمنت الابيض 3500 جنيه.

وعن سعر طن سيناء للأسمنت الأبيض سجل نحو 3500 جنيها.

وعن أسمنت حلوان اليوم الثلاثاء 20 يونيو سجل سعر 3550 جنيها للطن.
وصل سعر طن أسمنت النصر إلى 1665 جنيها.

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سعر طن أسمنت الممتاز 1880 جنيها.

سجل أسمنت المعلم نحو 1660 جنيهًا للطن.

سعر طن أسمنت حلوان 1720 جنيها.

بينما سجل سعر طن أسمنت السويدي 1810 جنيهات.

سعر طن أسمنت وادي النيل 1670 جنيها.

وصل اليوم الثلاثاء 20 يونيو سعر طن أسمنت العسكري 1685 جنيهًا.

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