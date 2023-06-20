بوروندى يتغلب على ناميبيا وينعش آماله فى المنافسة على بلوغ أمم إفريقيا 2023

حقق منتخب بوروندي، فوزًا ثمينًا وهامًا بتغلبه على ضيفه منتخب ناميبيا، بثلاثة أهداف مقابل هدفين، في المباراة التي جمعتهما عصر اليوم، على الملعب الوطني بدار السلام في تنزانيا، في إطار الجولة الخامسة من المجموعة الثالثة لتصفيات كأس الأمم الإفريقية 2023.

ورفع المنتخب البوروندي، رصيده إلى 4 نقاط، في المركز الثالث، متأخرًا بفارق الأهداف، عن المنتخب الكاميروني، صاحب المركز الثاني، لتعزز بوروندي، حظوظها في المنافسة على التأهل للنهائيات. بينما تجمد رصيد ناميبيا، عند 5 نقاط، ليحافظ على موقعه في الصدارة، رغم الخسارة.

افتتح منتخب بوروندي، التسجيل مبكرًا في الدقيقة الأولى، عبر عبيدي بيجيريمانا، ثم أضاف بونفيلس كاليب بيمينيمانا، الهدف الثاني في الدقيقة التاسعة.

وعزز شعباني حسين، تقدم بوروندي، بإحرازه الهدف الثاني في الدقيقة 19.

وقلص بيتر شالوليل، مهاجم صن داونز الجنوب إفريقي، الفارق لناميبيا، بهدف في الدقيقة 41، قبل أن يسجل وينديل رودث، الهدف الثاني في الدقيقة 85 من عمر اللقاء.

ويحتاج منتخب بوروندي، للفوز على مضيفه منتخب الكاميرون، في مباراة الجولة السادسة والأخيرة من التصفيات، والتي ستقام في سبتمبر المقبل، وذلك من أجل حجز مقعد في نهائيات كأس الأمم الإفريقية المقبلة.

بينما سيكون التعادل بأي نتيجة، كافيًا لمنتخب الكاميرون، في مباراته أمام بوروندي، من أجل ضمان التأهل - رفقة منتخب ناميبيا - إلى النهائيات، وذلك لتفوقه في مجموع المواجهتين المباشرتين.