الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

رئيس جامعة القناة يوقع بروتوكول تعاون لإنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي بكلية الطب

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

وقّع الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بروتوكول تعاون مشترك مع شركة ميريديان هيلث كير؛ وذلك بهدف إنشاء وحدة للذكاء الاصطناعي مقرها كلية الطب، ويأتي ذلك انطلاقاً من الدور الرائد لجامعة قناة السويس فى تطوير منظومة التعليم الجامعي والبحث العلمي، والارتقاء بالخدمات المجتمعية  استشرافاً للمستقبل الذي تعد التكنولوجيا أحد مقوماته الأساسية ولا سيما مجال الذكاء الاصطناعي.

حضر مراسم توقيع البرتوكول الدكتور أحمد السقا عميد كلية الطب ورئيس مجلس إدارة المستشفيات الجامعية، والدكتورة عزة عبد الحميد أستاذ ورئيس قسم الأشعة التشخيصية بكلية الطب، والدكتور أحمد الصرفي أستاذ الأشعة التشخيصية المتفرغ.

 

وأفاد الدكتور ناصر مندور، أن الجامعة ستقوم بإنشاء وحدة الذكاء الاصطناعي بكلية الطب، مع توفير قاعات المحاضرات وأماكن للتدريب العملي، مؤكدا أن الجامعة لديها قناعة تامة بأهمية التعاون مع المؤسسات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي لمواكبة تطوراته السريعة ؛ ولذا تم الاتفاق مع شركة ميريديان هيلث كير المتخصصة فى مجال الذكاء الاصطناعي، لتقديم كل ما هو جديد فى مجال الذكاء الاصطناعي للكليات والوحدات التابعة لجامعة قناة السويس ومستشفياتها، وما يستلزم ذلك من توعية وتدريب على التعامل مع تلك الأنظمة.

وقع البروتوكول عن الشركة المهندس خالد ماجد المدير عام، والذي أكد أن الشركة تلتزم بتقديم الدعم في التوعية بالذكاء الاصطناعي والتدريب على تطبيقه، وتحفيز البحث العلمي المرتبط به، مع خلق رابط تعاون مع الشركات العالمية العاملة فى هذا المجال.

فيما أشار الدكتور أحمد السقا، إلى أهمية الذكاء الاصطناعي في المجال الطبي، لأنه يقدم بعض الخدمات التشخيصية الجامعية مثل خدمات الأشعة التشخيصية، حيث يعتبر استخدامه طفرة كبيرة فى مجال التشخيص خاصة فى الحالات الطبية المعقدة والحرجة، كما يُمثل المركز إضافة قوية للجامعة ومستشفياتها، كذلك يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي في مجالات أخرى تفيد الباحثين.

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