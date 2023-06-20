الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

اقتصاد

وزيرة التعاون الدولى تُشارك فى منتدى صندوق أوبك للتنمية بالنمسا

الدكتورة رانيا المشاط
الدكتورة رانيا المشاط

عقب ختام الدورة الثانية من مشاورات التجديد الثالث عشر لموارد الصندوق الدولي للتنمية الزراعية بإيطاليا، توجهت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، إلى العاصمة النمساوية فيينا، للمشاركة في فعاليات منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية الذي يعقد تحت عنوان "دفع المرونة والمساواة"، كما تُشارك كمتحدث رئيسي في المؤتمر الذي تعقده غرفة التجارة النمساوية بعنوان "تشكيل التغيير في عصر الاضطراب العالمي".

يأتي ذلك في ضوء العلاقات المتميزة لمصر مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين، والجهود المستمرة لتعزيز جهود التنمية في مصر وفقًا للأولويات الوطنية، من خلال برامج ومشروعات التعاون الإنمائي والدعم الفني الذي يتم توفير من شركاء التنمية.

ويناقش منتدى صندوق أوبك للتنمية الدولية، العديد من الموضوعات، منها كيفية تحقيق التوازن بين حماية البيئة وتلبية احتياجات المجتمع الدولي من مصادر الطاقة المختلفة، ودور الابتكارات في مجال التكنولوجيا وكذلك آليات التمويل في تحقيق هذا التوازن، حيث يُشارك في المنتدى قادة الحكومات والدول الشريكة للصندوق، ورؤساء مؤسسات مجموعة التنسيق العربية وبنوك التنمية مُتعددة الأطراف، والمنظمات الدولية، إلى جانب الخبراء من القطاعين الحكومي والخاص.

ومن المقرر أن يشهد المنتدى مباحثات لتعزيز التعاون المستقبلي بين الحكومة وصندوق أوبك للتنمية الدولية، تأكيدًا على العلاقات الممتدة والوثيقة بين الجانبين.

الصندوق الدولي للتنمية الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي العاصمة النمساوية شركاء التنمية التعاون الإنمائى

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