برلماني من "الحوار الوطني": المشروعات المتوسطة والصغيرة تواجه تحديات كبيرة

قال محمد كمال مرعى رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن البرلمان نجح فى إصدار قانون رقم 152 لسنة 2020 بشأن المشروعات المتوسطة والصغيرة وبه كثير من الحوافز دون أى عقوبات، لكنه يواجه تحديات كثيرة للتطبيق على أرض الواقع.

جاء ذلك فى اللجنة المشتركة للصناعة والاستثمار فى الحوار الوطنى، مؤكدًا أن مواجهة هذه التحديات تتطلب أن نكون أمام رؤية محددة للعمل المشترك من جانب الحكومة وليس العمل فى جزر منعزلة كما هو قائم الآن، مقترحًا ضرورة أن يتم تفريغ عمل جهاز المشروعات المتوسطة لكل ما يتعلق بالمشروعات التى لم تتجاوز رأس ماله 500 مليون جنيه على أن تتولى هيئة التنمية الصناعية ما فوق هذا الرقم.

ولفت رئيس لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة بمجلس النواب إلى أن وزارة الصناعة تتفرغ، أيضًا، لعمل الاستراتيجيات والسياسات بعيدًا عن مسألة التراخيص والإجراءات، مشيرًا إلى أن تكامل هذا المثلث من شأنه أن يواجه إشكاليات وتحديات المشروعات المتوسطة والصغيرة التى نحتاج لدورها الفعّال خلال الفترة المقبلة دعمًا لبيئة الاقتصاد الوطنى.