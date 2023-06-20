رئيس البرلمان العربى يهنئ "السعدون" بتزكيته رئيسًا لمجلس الأمة الكويتى

هنأ عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، أحمد عبدالعزيز السعدون، بمناسبة تزكيته رئيسًا لمجلس الأمة الكويتي، معربا عن تقديره للثقة الكبيرة التي حظي بها "السعدون" من قبل أعضاء مجلس الأمة بتزكيته لهذا المنصب.

وأكد رئيس البرلمان العربي، أن هذا الفوز المستحق يعكس المكانة الكبيرة التي يستحقها "السعدون"، مشيرا إلى أنه يملك الكثير من الخبرات النيابية والمؤهلات الكبيرة التي تؤهله للعمل باقتدار رئيسا لمجلس الأمة، معربًا عن تمنياته بالتوفيق والسداد لرئيس مجلس الأمة الكويتي في أداء مهامه، بما يخدم مصلحة الشعب الكويتي وتحقيق كل ما يصبو إليه من تقدم ورقي وازدهار.

وأشار العسومي إلى حرص البرلمان العربي على مواصلة التواصل والتنسيق مع مجلس الأمة الكويتي، خصوصا في القضايا التي تهم الشأن العربي بجميع المحافل الإقليمية والدولية.

كما أعرب رئيس البرلمان العربي، عن تمنياته بالتوفيق والسداد للأعضاء الجدد فى خدمة أبناء الشعب الكويتي، مؤكدًا ثقته التامة أنهم سيكونون على قدر المسئولية والثقة التي أولاها لهم الشعب الكويتي، بما يسهم في تحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وفي وقت سابق اليوم، أدى أعضاء مجلس الأمة الكويتي اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس النواب الجديد.

وخلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة، دعا ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مجلس الأمة الجديد إلى إنجاز التشريعات المتأخرة لتحقيق تطلعات الشعب، مشدداعلى ضرورة تصفية مجلس الأمة من الشوائب التي تعيق عمله، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مجال لهدر الوقت في تصفية الحسابات وتصدير الأزمات.

قال الشيخ مشعل الأحمد، إنه يتطلع لممارسات ديمقراطية تسهم في تحقيق النهضة وتفعيل دور مجلس الأمة، داعيا المجلس إلى استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد.