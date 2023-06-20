رئيس جامعة القناة يضع حجر الأساس للمبنى الجديد بمدينة الطالبات

قام الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، اليوم الثلاثاء، بوضع حجر الأساس للمبنى (4) بمدينة الطالبات، وذلك بهدف زيادة القدرة الاستيعابية للمدينة.

وكان في استقبال رئيس الجامعة بمدينة الطالبات، هشام عامر، مدير عام المدن الجامعية، ونجلاء عثمان، مديرة مدينة الطالبات، ومنى فيصل، مدير دار الضيافة.

وخلال مراسم وضع حجر الأساس، قال الدكتور ناصر مندور، إن العمل بمشروع إنشاء المبنى بدأ في 18 يناير الماضي، موضحًا أن المبنى يضم 5 طوابق (أرضي + 4 متكرر) بمسطح 1500م2 للطابق الواحد.

أما الطابق الأرضي يتكون من غرف إدارية، وعيادة طبية وقاعة اجتماعات ومسجد وخدمات، إلى جانب الطابق المتكرر الذي يتكون من 30 غرفة لسكن الطالبات و2 قاعة مذاكرة ومرافق.

أشرف على تنفيذ المشروع من الإدارة الهندسية، المهندسين: محمد علي، إيمان جمعة، أمل شكري، مي رضا، حنان صلاح، وخليل فاروق.

ثم توجّه الدكتور ناصر مندور، ومرافقيه، لوضع حجر الأساس لمبنى كلية الهندسة الجديد، الذي بدأ تنفيذه في 17 يناير 2023، ومن المنتظر أن يتم الانتهاء منه 16 يوليو 2024.

واستمع الدكتور ناصر مندور، إلى شرحٍ تفصيلي عن المبنى من هيئة المستشارين الهندسيين، حيث يتكون المبنى الهيكلي من طابقين (أرضي- أول) بإجمالي 7000 متر مسطح للطابق الواحد، أما الطابق الأرضي يتكون من39 غرفة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين، و5 قاعات دراسية ومحاضرات، ومدرج سعة 500 طالب وعدد 4 مدرجات سعة 200 طالب لكل مدرج بالإضافة إلى ممرات وخدمات.

أما الطابق الأول يتكون من 42 غرفة لأعضاء هيئة التدريس والإداريين، و13 قاعة دراسية ومحاضرات، ومدرج سعة 500 طالب بالإضافة إلى ممرات وخدمات.

قام بتنفيذ مشروع مبنى كلية الهندسة جهاز مشروعات الخدمة الوطنية للقوات المسلحة ممثلة في الشركة الوطنية للمقاولات العامة والتوريدات.

وأوضح رئيس الجامعة، أن المبنى مُقام على مساحة 1600م2، ويتكون من أربعة طوابق، وبه مدخل رئيس، ومدخل خلفي، و4 مخارج للطوارئ ، ويضم مركز للمعلومات، و9 قاعات دراسية، و5معامل ومخازن، ومكاتب إدارية و 6 غرف كنترول.

أشرف على تنفيذ المبنى من الإدارة الهندسية المهندس محمد سعد محمد والمهندسة غاده عبد الله.

ومن مبنى الحاسبات والمعلومات توجه الدكتور ناصر مندور إلى مبنى كلية الألسن الجديد، والذي يُقام على مساحة 1900م2، ويتكون من 4 طوابق، وبه مدخل رئيس ومدخل خلفي، و4 مخارج للطوارئ، كما يحتوي كل طابق على غرف التشغيل الخاصة بالشبكات والكهرباء.

ويحتوي المبنى كذلك على عدد 10 معامل، و8 قاعات دراسية، و4 غرف كنترول، بالإضافة إلى المكاتب الإدارية والمكتبة ومركز المعلومات.