الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزيرة التضامن: تمت ميكنة منظومة العمل الأهلى بالكامل

نيفين القباج
نيفين القباج

قالت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، إن الوزارة حرصت على وجود وحدات للتضامن في الجامعات لنشر التوعية للطلاب في مختلف المجالات.

وأضافت أن قضية الاستثمار في عقول الأبناء وأجيال المستقبل قضية تشغلنا دائم، لذلك يتم العمل بشكل مستمر على مساعدة المجتمع المدني في تعزيز الوعي لدى جميع الفئات خاصة الأكثر احتياجًا.

ولفتت إلى أن وزارة التضامن الاجتماعي تعمل بمنحى اجتماعي واقتصادي وثقافي وبيئي في جميع مبادراتها، والمجتمع المدني يشكل عصب قوة وأهم مقومات الدولة الحديثة التى تنشأ على مبادئ المشاركة والمواطنة.

وتابعت: "وإيمانًا بالدور الحيوى للمجتمع المدني قام الرئيس بإطلاق عام 2022 عامًا للمجتمع المدني وهي كانت بداية انطلاق تعزيز دورهم وتخفيزهم بشكل أكبر للمشاركة  في التنمية.

وقالت إن للمجتمع المدني دورًا خيريًا ومجتمعيًا وتنمويًا وحقوقيًا، وتتم حاليًا تنمية استثماراته من خلال مشروعات تنموية، ليتمكن من زيادة حجم موارده، وتوسيع قاعدة المستفيدين من الفئات الأولي بالرعاية.

 

 

ميكنة منظومة العمل الأهلي

وأشارت إلى قدرة المجتمع المدني على الوصول للمجتمعات المحلية وتنميتها، وكان لوزارة التضامن الاجتماعي دور محوري في ذلك، حيث تمت ميكنة منظومة العمل الأهلي بالكامل بما يتيح سهولة الوصول إلى المعرفة، وتبادل المعلومات الخاصة بالعمل الأهلي في مصر، وتسهيل كل الإجراءات والخدمات الداعمة له، وتحقيق أعلى مستوى من الشفافية المبنية على المعلومات والمعرفة، فضلًا عن تعزيز كل أشكال الدعم والمساندة، كما تم إنشاء "صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية".

 

معرض الجمعيات الأهلية المقام بمكتبة الإسكندرية

وافتتحت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، معرض الجمعيات الأهلية المقام بمكتبة الإسكندرية علي هامش فعاليات مؤتمر المجتمع المدني نحو شراكة فعالة في الجمهورية الجديدة الذي يقام على مدار يومي 20/21 من شهر يونيو الجاري.

مختلف المجالات التضامن الاجتماعي الأكثر احتياجا الجمعيات والمؤسسات الدعم والمساندة الدكتورة نيفين

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