الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

خلال حضوره الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي

رئيس البرلمان العربي يشيد بمسيرة الديمقراطية التي تشهدها الكويت

العسومي خلال حضوره
العسومي خلال حضوره الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة الكويتي

حضر عادل بن عبدالرحمن العسومي، رئيس البرلمان العربي، افتتاح أعمال مجلس الأمة الكويتي فى دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الـ17، اليوم الثلاثاء.

وبهذه المناسبة، ثمن رئيس البرلمان العربي الحياة النيابية ومسيرة الديمقراطية المتطورة التي تشهدها دولة الكويت والتنمية الشاملة، مضيفاً أن دولة الكويت تعد واحة للتقدم والازدهار والتنمية في كل المجالات، في ظل السياسات الحكيمة لشيخ نَوَّاف الأحمد الجابر الصباح أمير دولة الكويت، ورؤيته المستنيرة لتحقيق النهضة الشاملة في دولة الكويت.

وفي السياق، أشاد العسومي بمضامين الكلمة التي ألقاها الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد الكويتي خلال افتتاح أعمال جلسة مجلس الأمة الكويتي، وجهوده في تعزيز مكانة الكويت المتميزة وحضورها الفاعل في محيطها العربي والإقليمي والدولي، مضيفاً أن هذه الكلمة قدمت خريطة طريق شاملة لتعزيز التنمية والنهضة والتقدم الذي تشهده دولة الكويت.

وأعرب العسومي عن تمنياته بالتوفيق والسداد للأعضاء الجدد فى خدمة أبناء الشعب الكويتي، مؤكدًا ثقته التامة أنهم سيكونون على قدر المسؤولية والثقة التي أولاها لهم الشعب الكويتي بما يساهم في تحقيق تطلعاته نحو المزيد من التقدم والازدهار.

وفي وقت سابق اليوم، أدى أعضاء مجلس الأمة الكويتي اليمين الدستورية في بداية جلسة مجلس النواب الجديد.

وخلال افتتاحه دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي الـ17 لمجلس الأمة،  دعا ولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، مجلس الأمة الجديد إلى إنجاز التشريعات المتأخرة لتحقيق تطلعات الشعب، مشدداعلى ضرورة تصفية مجلس الأمة من الشوائب التي تعيق عمله، مؤكدًا أنه لم يعد هناك مجال لهدر الوقت في تصفية الحسابات وتصدير الأزمات.

 قال الشيخ مشعل الأحمد، إنه “يتطلع لممارسات ديمقراطية تسهم في تحقيق النهضة وتفعيل دور مجلس الأمة، داعيا المجلس إلى استخدام الوسائل الدستورية بحكمة ورشد”.

البرلمان العربي الأمة الكويتي حمد الجابر الصباح رئيس البرلمان العربي عادل بن عبدالرحمن العسومى مجلس الأمة الكويتي

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