وزير البترول يطلع على موقف الأعمال بمنطقة المثلث الذهبي

عقد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع مجلس إدارة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية للمثلث الذهبي، برئاسة الجيولوجى عادل سعيد رئيس الهيئة، وبحضور المهندس علاء خشب نائب الوزير للثروة المعدنية وأعضاء مجلس الإدارة.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الجيولوجي عادل سعيد رئيس الهيئة، ماتم من خطوات فعلية في منطقة المثلث الذهبي، والعروض والمشروعات الاستثمارية المقدمة للهيئة في تلك المنطقة.

وأكد "الملا" - بحسب بيان للوزارة - على أهمية منطقة المثلث الذهبي في ضوء اهتمام الدولة بتحفيز وتشجيع الاستثمار وتعظيم العائد من الموارد الطبيعية، من خلال إقامة عدد من المشروعات التنموية ذات العائد الاقتصادي.

ووجه "الملا" بضرورة العمل على تحديد الأولويات لمواكبة المتغيرات فى ضوء إستراتيجية واضحة قابلة للتنفيذ، لافتاً إلى أن تنمية منطقة المثلث الذهبى تحتاج مشاركة كافة جهات وقطاعات الدولة المعنية والإسراع باتخاذ خطوات تنفيذية فاعلة في جذب الاستثمارات لتنمية تلك المنطقة والاستفادة من إمكانيات منطقة المثلث الذهبي، والعمل على ترويج الفرصة الاستثمارية التي تتمتع بها المنطقة الذهبى والتى ستكون إضافة تنموية تدعم الاقتصاد القومي.