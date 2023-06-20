الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

ولى عهد الكويت: نثق فى حرص مجلس الأمة على تحقيق آمال الشعب

الشيخ مشعل الأحمد
الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح

ألقى الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، ولي عهد الكويت، كلمة بعد انتخاب النائب أحمد عبدالعزيز السعدون، رئيسًا لمجلس الأمة للفصل التشريعي الـ17.

وقال، خلال كلمته أمام افتتاح أعمال مجلس الأمة الكويتي، قبل قليل: "إن الكويت مرّت بفترة من غياب التعاون بين السُلطتين التشريعية والتنفيذية، ولا مجال لإهدار الوقت والجهد والإمكانات في صراعات وتصفية حسابات، واليوم أمامنا مرحلة جديدة للعمل والإصلاح ودفع مسيرة الإنجاز الوطني".

ووجّه ولي عهد الكويت حديثه لأعضاء مجلس الأمة الكويتي، بأنه لن يُسمَح باختلاط الصلاحيات، مضيفًا: "نثق في حرص مجلس الأمة على تحقيق آمال الشعب، فيما نتطلع لممارسات ديمقراطية تسهم في تحقيق النهضة وتفعيل دور المجلس".

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