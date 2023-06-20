الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

أسقف بني سويف لأقباط المهجر: مصر يقودها رئيس عظيم

نيافة الحبر الجليل
نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال

استقبل نيافة الحبر الجليل الأنبا غبريال أسقف بني سويف وعضو لجنة سكرتارية المجمع المقدس بمقر مطرانية السيدة العذراء، اليوم الثلاثاء، مجموعة من شباب الكنيسة القبطية ذات الأصول المصرية والمقيمين بالولايات المتحدة الأمريكية وكندا وأستراليا.

وتأتي الزيارة في إطار تقديم بعض الدورات والأنشطة التدريبية لأطفال وشباب الكنيسة وذلك ضمن أحد البرامج التي تقدمها هيئة Coptic Orphans في مصر والتي تهدف إلى ربط أبناء الكنيسة بالخارج بكنيستهم بمصر.

وتحدث الأنبا غبريال أسقف بني سويف لمجموعة الشباب عن أوضاع الأقباط في مصر التي تحسنت بشكل كبير في أعقاب ثورة 30 يونيو المجيدة وكان من الممكن أن يكون مصيرنا مثل مسيحي العراق وسوريا لولاها.

وأشار "غبريال" إلى أن الرئيس السيسي يقود نهضة كبيرة لتغيير شكل مصر من خلال مشروعات عملاقة في كافة مناحي الحياة وانهي مشاكل كانت تعاني منها مصر لسنوات طويلة مثل مشكلة انقطاع الكهرباء ومشكلة فيرس سي الذي انتهي تقريبًا من مصر بالإضافة إلي مشروع حياه كريمه الذي سيغير شكل الحياه في الريف المصري والعاصمة الإدارية الجديدة الذي ستضاهي المدن العالمية.

وطالب أسقف بني سويف خلال حديثه لمجموعة الشباب والشابات  المصريين المقيمين في بلاد المهجر بدعم الدولة المصرية من خلال تحويل فائص الدولارات لديهم واستثمارها في مصر مما يعود بالنفع على علي المستثمر ومصر نفسها للمساهمة في حل مشكلة نقص الدولار، مؤكداً أن الرئيس السيسي قادر على العبور بالبلاد إلى بر الأمان  كما عبر بها بعد 30 يونيو. 

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