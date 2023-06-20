محافظ بني سويف: فتح المجازر بالمجان خلال فترة عيد الأضحي المبارك

وجّه الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، اليوم الثلاثاء، برفع درجة الاستعداد وتكثيف العمل بكافة القطاعات الخدمية ،تزامناً مع قرب عيد الأضحى المبارك، مع تواجد مسؤولى الأجهزة التنفيذية وشركات المرافق، وتفعيل غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام والتواصل الدائم مع غرف العمليات بالمديريات والوحدات المحلية، لمتابعة أية شكاوى والعمل على حلها، وفق خطة متكاملة ومحددة للتعامل مع جميع المواقف والمشاكل في القطاعات الخدمية وتحديد الآليات اللازمة للتعامل مع هذه المواقف أولا بأول.

جاء ذلك خلال لقاء المحافظ والسكرتير العام اللواء حازم عزت، لمراجعة خطة استعدادات المحافظة لاستقبال العيد، والتي تشمل على خططة تفصيلية لاستعدادات القطاعات، لضمان توافر الخدمات والاحتياجات بالشكل المناسب والمطلوب، تنفيذًا لتكليفات مجلس الوزراء بالعمل على توفير الاحتياجات، وتحقيق الانضباط والانتظام في مستوى الخدمات الحيوية، خاصة في فترات المواسم والأعياد ، ومايصاحبها من أجازات للمواطنين.

ووجه “غنيم” بفتح المجازر لذبح أضاحي المواطنين مجاناً "خلال أيام العيد"، وتدعيمها بعدد كاف من الأطباء البيطريين للكشف على المذبوحات، مع التشديد على حظر ذبح الأضاحى بالشوارع أوالأماكن العامة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، بجانب التنسيق بين التموين ومباحث التموين والصحة لتكثيف الحملات التفتيشية على الجزارين ومحلات بيع اللحوم الطازجة والمجمدة،ومحلات بيع اللحوم المصنعة وثلاجات حفظ اللحوم والجمعيات الاستهلاكية.

وشدد على عمل مناوبات على مدار الساعة بالمديرية وإداراتها السبع، ومتابعة سيرالعمل باللجنة المُشكلة" برئاسة السكرتير العام المساعد "للمرور على المجازر وشوادر اللحوم للتأكد من استيفائها للاشتراطات البيئية والصحية واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالف منه.

وتضمنت خطة أجهزة وإدارات التموين،تشكيل غرفة عمليات بالمديرية وغرف فرعية بالإدارات ، لمتابعة الحالة التموينية بالمحافظة بالتنسيق مع إدارة الازمات بالمحافظة ووزارة التموين، وعدم منح المخابز البلدية اجازات خلال أيام العيد" إلا بموافقة المديرية " لضمان توافر الخبز خلال أيام العيد الأضحى، وصرف حصص الدقيق للمخابز "مُقدماً" عن أيام اجازات العيد، وصرف كميات القمح للمطاحن التموينية بما يكفي أيام إجازة العيد

بالإضافة إلى إلزام مستودعات البوتاجاز بتنفيذ كامل الحصة من أسطوانات الغازلضمان توافرها بالمستودعات، وعددها 146 مستودعاً، التنسيق مع شركة “بوتا جاسكو” لإمداد أى منطقة تظهر بها بوادر أزمة وذلك من خلال المستودعات الخاصة بالشركة وعددها 7 مستودعات موزعة بمراكز المحافظة، والتواصل مع شركة الغازات البترولية لإمداد المحافظة بالأرصدة الكافية من الغاز الصب وصرف حصة إضافية "حالة الحاجة"، مع إلزام محطات التعبئة بالعمل خلال إجازة العيد لضمان استمرار امداد المستودعات بالبوتاجاز وعدم وجود تكدسات للسيارات، والتنسيق مع الهيئة العامة للبترول لضخ كميات كافية من السولار والبنزين بأنواعه وكذا الغاز الطبيعي،حيث يوجد عدد 121 محطة بنزين بالإضافة لــ 4 محطات غاز طبيعي و 9 محطات بنزين مضاف إليها خدمة الغاز

فيما يجرى حاليا متابعة والتأكد من صرف المقررات التموينية للمواطنين بنسبة 100% قبل إجازة العيد، والتنسيق مع الشركة المصرية لتوفير السلع الغذائية وعرض كميات كبيرة من اللحوم السوداني والدواجن، حيث ورد 50 رأس من الخراف الحية لعرضها للبيع بمنفذ أمام الشركة المصرية