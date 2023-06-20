الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

رئيس الشيوخ يُشارك فى احتفالية المحكمة الدستورية بإصدار "ملامح القضاء"

جانب من الحدث
جانب من الحدث

شارك المستشار عبدالوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، اليوم الثلاثاء، في احتفال المحكمة الدستورية العليا برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، بإصدار كتاب "ملامح القضاء الدستوري المصري"، والذي سيصدر باللغتين العربية والإنجليزية.
شهد الاحتفال تكريم عدد من الشخصيات القضائية البارزة، والتي تولت رئاسة المحكمة الدستورية العليا سابقاً، حيث سلم المستشار عبدالوهاب عبدالرازق أوسمة التكريم للمستشار عدلي منصور والذي تولي رئاسة المحكمة خلال الفترة من ٤ يونيو ٢٠١٤ حتى ٦ مارس ٢٠١٦، وكذلك المستشار حنفي الجبالي رئيس مجلس النواب وكان رئيساً للمحكمة الدستورية العليا من ٣١ يوليو ٢٠١٨ حتى ١٣ يوليو ٢٠١٩، والمستشار فاروق سيد أحمد سلطان مكي والذي شغل منصب رئيس المحكمة من ١ يوليو ٢٠٠٩ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١، والمستشار ماهر على أحمد البحيري والذي تولي رئاسة المحكمة من اول يوليو ٢٠١٢ حتى ٣٠ يونيو ٢٠١٣.
كما كرم المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة الدستورية، المستشار عبد الوهاب عبد الرازق رئيس مجلس الشيوخ، والذي تولي رئاسة المحكمة الدستورية العليا من ١يوليو ٢٠١٦ حتى ٣١ يوليو ٢٠١٨.

الشخصيات القضائية المحكمة الدستورية العليا المستشار بولس فهمي اسكندر المستشار عبدالوهاب عبد الرازق حنفى الجبالى رئيس مجلس النواب رئيس مجلس الشيوخ

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