الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

سقوط بلكونة عقار فى العمرانية

جريدة الدستور

سقط جزء من بلكونة في الطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق بناصية شارع الجزائر مع اليابان من شارع الثلاثيني بمنطقة العمرانية.

تلقى المقدم هاني عماد رئيس مباحث قسم شرطة العمرانية إشارة من غرفة عمليات النجدة مفادها حدوث انهيار جزئي وسقوط جزء من شرفة الطابق الثاني بعقار مكون من 4 طوابق "أرضي و3 طوابق علوي" بناصية شارع الجزائر مع اليابان من شارع الثلاثيني.

على الفور انتقلت الأجهزة الأمنية ورجال حي غرب المحافظة وتمت المعاينة على الطبيعة من خلال إدارة التنظيم، وتم فرض كردون أمني بمحيط العقار لتأمين المارة والمواطنين.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

منطقة العمرانية طوابق عقار بلكونه

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