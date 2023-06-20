الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الحوار الوطنى.. ممثل الأمم المتحدة يطالب بإعادة النظر فى التشريعات المتشابكة

الحوار الوطني
الحوار الوطني

طالب أحمد رزق، ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بضرورة إعادة النظر في التشريعات المتشابكة المتعلقة بالسياسات الصناعية ودعم الصادرات، قائلًا: "نحتاج لقانون صناعة موحد للسياسات الصناعية في مصر".

وأوضح ممثل الأمم المتحدة للتنمية الصناعية في الجلسة المشتركة بين لجنتي الصناعة والاستثمار الخاص بالحوار الوطني، بشأن سياسات توطين وتعميق الصناعة وتشجيع الصناعات الصغيرة والمتوسطة أن هناك تشابكًا بين الاستراتيجيات وملف السياسات المتعلقة بالصناعة، ينقصنا فيها الأدوات والآليات للوصول إلى الهدف.

وأضاف رزق: "لدينا مشكلة في المستهدفات، وأغلب الصادرات الصناعية من عدد قليل من الشركات الكبرى"، مشيرًا إلى أن مصر في مرحلة بين الثورة الصناعية الثانية والثورة الصناعية الثالثة.

وأكد أن ملف دعم الصادرات يواجه مشكلات في التخارج، لافتًا إلى أنه تم تخصيص زيادة المخصصات دعم الصادرات من قبل مجلس الوزراء من ٦% لـ٣٠%، وهو الملف الأهم في منظومة السياسات الصناعية.

وتابع: "في مجال الاستثمار يجب أن يتماشى الترويج مع حجم الإنتاج، وبالنسبة للصناعة الكبيرة نحتاج لشراكة حقيقية مع الشركات الكبرى في الصناعات الاستراتيجية الكبرى".

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