الثلاثاء 20 يونيو 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

كريستوفر نكونكو: سأكون فخورا بالدفاع عن قميص تشيلسي

نوكونو
نوكونو

تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، مع مهاجم منتخب فرنسا كريستوفر نكونكو، صاحب الـ25 عاما، قادما من لايبزيج الألماني، بعقد لمدة ست سنوات اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

نكونكو شارك مع لايبزج في 172 مباراة خلال 4 مواسم وتمكن من تسجيل 70 هدفا وصناعة 56 آخرين.

وخلال موسمه الأخير مع لايبزج سجل 23 هدفا وصنع 9 في 36 مباراة، كما توج مع لايبزج بلقب كأس ألمانيا مرتين، وحصل على جائزة أفضل لاعب الدوري الألماني في الموسم المنقضي برصيد 16 هدفا.

ويملك نكونكو 10 مباريات دولية مع منتخب فرنسا الأول ولم يسجل أي هدف خلالهم ولكن تمكن من صنع هدفين.

تصريحات نوكونو بعد الانضمام لتشيلسي

وقال نكونكو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي اللندني: "أنا سعيد للغاية للانضمام إلى تشيلسي، بُذلت جهود كبيرة لجلبي إلى النادي وأتطلع الى التعرف على مدربي وزملائي وإظهار لأنصار النادي ما أستطيع القيام به على أرضية الملعب".

وأضاف: “سأكون فخورا بالدفاع عن قميص تشيلسي”. 

تشيلسى كريستوفر نكونكو لايبزيج الالمانى منتخب فرنسا

الأكثر قراءة

الذهب ينهار مجددًا.. تعرف على سعر الذهب اليوم خلال المعاملات المسائية

الحكومة تعلن موعد الإجازة الرسمية للعاملين بمناسبة عيد الأضحى و30 يونيو

قرار بحظر التدخين فى المنشآت الصحية.. وغرامة تصل لـ20 ألف جنيه للمخالفين

ننشر إجابات امتحان اللغة الإيطالية لطلاب الثانوية العامة

ننشر إجابات امتحان اللغة الألمانية لطلاب الثانوية العامة

بلاغ للنائب العام ضد بلوجر نشر لحظات وفاة والده

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد الصغير

جوارديولا في مصر

الحسين عبدالرازق

إذاعة القرآن الكريم فيها إعلانات؟!

وائل لطفي

بغداد- العريش

منى رجب

ارتفاع الأسعار فى العالم وفى مصر.. مواجهات وحلول

ماجد حبته

دور مؤسسة التمويل الدولية

عبدالوهاب داود

متعة كرة القدم الخالصة

محمد رفعت

"محافظون وتجارب" (5)

أسماء محفوظ

قانون حرية تداول المعلومات

صور

صور الرئيس السيسى خلال افتتاحه محطة "تحيا مصر" متعددة الأغراض ورفع العلم على سفينة وادى الملوك

بعثة الأهلى تصل القاهرة بصحبة الأميرة الإفريقية

حضور بارز فى جنازة جورج إسحاق بالكاتدرائية المرقسية

محطة تل أبيب

المزيد

الخارجية الفلسطينية: التصعيد الإسرائيلي يعد تمردا على الاتفاقيات والتفاهمات الموقعة

الاتحاد الأوروبى: المستوطنات الإسرائيلية غير قانونية وتشكل عقبة أمام السلام

أمريكا تجدد رفضها قرار إسرائيل ببناء 4 آلاف وحدة استيطانية فى الضفة