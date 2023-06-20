كريستوفر نكونكو: سأكون فخورا بالدفاع عن قميص تشيلسي

تعاقد نادي تشيلسي الإنجليزي، اليوم الثلاثاء، مع مهاجم منتخب فرنسا كريستوفر نكونكو، صاحب الـ25 عاما، قادما من لايبزيج الألماني، بعقد لمدة ست سنوات اعتبارًا من أول يوليو المقبل.

نكونكو شارك مع لايبزج في 172 مباراة خلال 4 مواسم وتمكن من تسجيل 70 هدفا وصناعة 56 آخرين.

وخلال موسمه الأخير مع لايبزج سجل 23 هدفا وصنع 9 في 36 مباراة، كما توج مع لايبزج بلقب كأس ألمانيا مرتين، وحصل على جائزة أفضل لاعب الدوري الألماني في الموسم المنقضي برصيد 16 هدفا.

ويملك نكونكو 10 مباريات دولية مع منتخب فرنسا الأول ولم يسجل أي هدف خلالهم ولكن تمكن من صنع هدفين.

تصريحات نوكونو بعد الانضمام لتشيلسي

وقال نكونكو في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للنادي اللندني: "أنا سعيد للغاية للانضمام إلى تشيلسي، بُذلت جهود كبيرة لجلبي إلى النادي وأتطلع الى التعرف على مدربي وزملائي وإظهار لأنصار النادي ما أستطيع القيام به على أرضية الملعب".

وأضاف: “سأكون فخورا بالدفاع عن قميص تشيلسي”.