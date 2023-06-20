الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

إحالة رئيس شركة سياحة هرّب مهاجرين لألبانيا للجنايات

محكمة
محكمة

أمر المحامي العام لنيابة شرق القاهرة الكلية بإحالة رئيس مجلس إدارة شركة سياحة وآخر إلى محكمة الجنايات؛ لاتهامهما بالاتجار بالبشر وتهريب ما يقرب من 100 مواطن بصورة غير شرعية إلى دولة ألبانيا.

جاء بأمر الإحالة أن المتهمين هربا وآخرون، مجهولون، حال كونهم جماعة إجرامية منظمة - بطريقة غير مشروعة وبغرض الحصول على كسب مادي مبالغ مالية، إلى دول الاتحاد الأوروبي مروراً بدولة ألبانيا.

وكانت تلك الجريمة ذات طابع عبر وطني كنا أنهم وآخرون مجهولون انضموا إلى جماعة إجرامية منظمة بغرض تهريب المهاجرين بطريقة غير مشروعة من جمهورية مصر العربية إلى دول الاتحاد الأوروبي وألبانيا من أجل الحصول على كسب مادی - مبالغ مالية وأنهم وهم ليسوا من ارباب الوظائف العمومية اشتركوا بطريقي الاتفاق والمساعدة مع آخر مجهول بتزوير محرر رسمي وهو شهادات تحليل فيروس كورونا " منسوب صدورها للادارة المركزية معامل وزارة الصحة والسكان بأن اتفقوا مع المجهول على اصطناعها على غرار المحررات الصحيحة منها وساعدوه بأن أمدوه بالمعلومات والبيانات اللازمة لإنشائها وذيلها بعلامات نسبها زوراً لذات الجهة المختصة بإصدارها فوقعت الجريمة 

قضية تهريب شركة سياحية اوروبا تهريب مهاجرين

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