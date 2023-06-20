الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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"القاهرة الإخبارية": روسيا ستحضر اجتماع وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعى

جريدة الدستور

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" بأن سيرجي لافروف، وزير الخارجية الروسي، سيحضر اجتماع مجلس وزراء خارجية منظمة معاهدة الأمن الجماعي (CSTO) في مينسك، اليوم الثلاثاء.

وتضم منظمة معاهدة الأمن الجماعي روسيا، أرمينيا، بيلاروسيا، كازاخستان، قيرغيزستان، وطاجيكستان.

وكانت آخر مرة التقى فيها وزراء خارجية المنظمة في أواخر نوفمبر 2022 في يريفان، حيث انتقلت الرئاسة وقتها إلى بيلاروسيا.

ومن المتوقع أن يعقد الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، اجتماعًا اليوم مع رؤساء وفود اجتماع مجلس منظمة معاهدة الأمن الجماعي.

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