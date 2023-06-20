برلمانية الوفد توافق على قانون إنشاء الجهاز المصري للملكية الفكرية

أعلن النائب الوفدي أيمن محسب، عضو مجلس النواب، موافقة الهيئة البرلمانية لحزب الوفد على مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن إصدار قانون إنشاء الجهاز المصرى للملكية الفكرية.

جاء ذلك في الجلسة العاملة لمجلس النواب المنعقدة الآن، مضيفا أن مصر سابقة فى قوانين الملكية الفكرية وبدأت بقانون 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات التجارية، والقانون الخاص بحماية حق المؤلف واعتماد النماذج الصناعية مصر سابقة فيهم.

وأضاف محسب، في كلمته أمام الجلسة العاملة لمجلس النواب، اليوم الثلاثاء، أنه كان لا بد من من حماية الإنتاج البشرى ولا يمكن أن يكون هناك استثمار داخلي وخارجي دون حماية الملكية الفكرية، موضحا أن تعدد الجهات المسؤولة عن هذا الأمر أدى إلى وقوع العديد من الأخطاء، حيث تعددت جاهات الملكية الفكرية إلى 6 وكان هناك عدم حماية حقيقية.

وشدد على ضرورة وضع آلية للتنفيذ ورغم أن القانون تأخر كثيرا، إلا أنه خطوة جيدة، معلنا موافقة الوفد من حيث المبدأ على مشروع القانون، ومطالبا الحكومة تفعيل القانون لأن ننتظر أعوام عديدة لتنفيذ القانون خاصة وأننا نمر بمرحلة اقتصادية لابد فيها من تشجيع الاستثمار الأجنبي والمحلي ومن غير تنفيذ القانون نضع أنفسنا أمام مشكلة.