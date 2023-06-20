الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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موسكو تعلن التصى لـ263 هجوما على مواقع روسية.. وتتهم أمريكا وبريطانيا

سيرجي شويجو
سيرجي شويجو

أعلن سيرجي شويجو، وزير الدفاع الروسي، أن أوكرانيا تشن هجمات على محاور ودونيتسك وزابوريجيا عن طريق عناصر النخبة التي دربها الناتو، حسبما أفادت فضائية "القاهرة الإخبارية".

وقال شويجو إن كييف قامت بشن 263 هجوما على مواقع روسية منذ الرابع من الشهر الجاري وتم صدها جميعا، مشيرا إلى أن القيادة الأوكرانية تخطط لاستهداف القرم بصواريخ هيمارس وستارم شادو.

وأكد أن أوكرانيا استخدمت صواريخ هيمارس وستارم شادو خارج منطقة العمليات العسكرية يعني مشاركة مباشرة للولايات المتحدة وبريطانيا بالصراع.

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