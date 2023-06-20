حتى 28 اغسطس.. مكتبة النشء تطلق شعار العافية النفسية للجميع بمكتبة الإسكندرية

تنظم مكتبة الإسكندرية من خلال مكتبة النشء بقطاع المكتبات برنامج "مكتبة النشء لأولياء الأمور" في عامه الثامن تحت شعار "العافية النفسية للجميع" في الفترة من 18 يونيو إلى 28 أغسطس، حيث يقدم البرنامج العديد من الندوات والمحاضرات وورش العمل التي تشمل كل أفراد الأسرة، والتي تهدف إلى مجتمع متعافٍ تسوده علاقات صحية من خلال تلبية احتياجات جمهور البرنامج.

ويبدأ البرنامج أولى ورش العمل لهذا الصيف بعنوان "محو أُمِّية الخلافات" للمستشار التربوي حنان صبري؛ والتي تستخدم الألعاب التعليمية لتبسيط المفاهيم النفسية، أيضًا يتضمن البرنامج ورش عمل مختلفة مثل "قوة التواصل الأسري" للدكتورة باكينام بولاند؛ "ساعتين كمراهقة" للدكتورة هاجر مرعي؛ "بناء السيرة الذاتية للمراهق" للدكتورة حنان المزاحي.

بالإضافة إلى أن برنامج أولياء الأمور لهذا العام الذي ينظم العديد من الفعاليات المختلفة، ففي شهر يوليو ستكون فعالية "يوم التراحم" بالتعاون مع فريق التراحم المصري تحت إشراف الدكتور أحمد ضبيع؛ كما سيقدم نافذة حوارية بين المراهقين وأولياء أمورهم في فعالية "أرجوك افهمني" يقدمه فريق "UCB Canada" تحت إشراف الدكتورة هاجر مرعي؛ وأيضًا فعالية ثقافية بعنوان "بين العلاج والكتابة" وهي فعالية تضم العديد من الأطباء الذين أصدروا العديد من الكتب منهم الدكتور أيمن حامد؛ والدكتورة منال الدغَّار؛ والدكتور مصطفى النحاس.

ويستضيف البرنامج في ركن العيلة أ. عماد العادلي المثقف الكبير وصاحب فكرة الرواق الفلسفي في لقاء شهري طوال أشهر الصيف. ويعاود برنامج هذا العام تقديم ورش الحكي الشخصي بعد توقف مع أ. أيمان نبيل من خلال ورشة "هُنَّ"، ولأول مرة تقدم الورشة للرجال بعنوان "هُوَ" ويقدمها كلًّا من أ. مروان منصور و أ. علي أحمد، وذلك تلبية لرغبة رواد البرنامج ورغبتهم في وجود مساحة وعي يمكنهم التعبير من خلالها عن أنفسهم.

جدير بالذكر أن البرنامج يُقدَّم بشكل مجاني ومفتوح لكل أفراد الأسرة، ويتم الإعلان عن كل الفعاليات من خلال صفحات مكتبة الإسكندرية على فيسبوك وصفحة البرنامج على فيسبوك: Bibliotheca Alexandrina-YP Parents