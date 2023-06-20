الثلاثاء 20 يونيو 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

إعدام 70 كيلو مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي بمطروح

صورة من الحدث
صورة من الحدث

وجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح بتكثيف جهود الرقابة ومتابعة التزام المعسكرات والفنادق  السياحية خاصة مع بدء تشغيلها والاطمئنان علي مدي الالتزام بالضوابط الصحية ومتابعة جودة المأكولات المقدمة لروادها. 

وشدد المحافظ على اتخاذ كافة الإجراءات القانونية الرادعة ضد اى مخالفات اوتجاوزات لاى اشتراطات صحية أوبيئية وتأكيد تكرار تنظيم تلك الحملات والمرور بشكل مستمر طوال موسم الصيف. 


وأوضح محمد أنور مدير عام الادارة العامة للسياحة والمصايف أن لجنة المرور علي المنشات السياحية نظمت حملة تفتيشية علي عدد من المعسكرات شملت منطقة شاطي كليوباترا أسفرت عن إعدام ٧٠ كيلوجرام مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. 

 

في سياق آخر، ناقش اللواء خالد شعيب، أمس، مع الدكتور مبروك سالم وكيل وزارة الصحة جهود الارتقاء بمنظومة الصحة وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين ومتابعة تنفيذ عدد من الإنشاءات الجديدة بعدد من المستشفيات.

وقدم محافظ مطروح الشكر للجهود المبذولة من الشئون الصحية بالمحافظة في الارتقاء بمنظومة الصحة والخدمات الطبية والعلاجية المقدمة لأهالي مطروح مع متابعة ما تم من أعمال رفع كفاءة مستشفيات الحمام المركزي والضبعة المركزى ورأس الحكمة.

 

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اتخاذ كافة الإجراءات الإجراءات القانونية الرادعة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح حملة تفتيشية غير صالحة للاستهلاك الآدمي مطروح موسم الصيف السياحي

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