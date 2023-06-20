الثلاثاء 20 يونيو 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

محافظات

قوافل جامعة قناة السويس تكشف على 695 مواطنا بالمجان في قرية العمدة

قوافل
قوافل

انطلقت القافلة البيئية المتكاملة لجامعة قناة السويس، إلى قرية العمدة التابعة لحي الجناين بمحافظة السويس، بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة، وأوضح الدكتور ناصر مندور رئيس الجامعة أن القوافل البيئية المتكاملة التي تتوجه بها الجامعة إلى أهالينا في القرى والريف المصري تعد مشاركة فاعلة بالمبادرات الرئاسية والقومية الكبرى، وهي وفق توجيهات القيادة السياسية بتنمية الإنسان وتحسين مستوى معيشة المواطنين الأولى بالرعاية تسعى لدعم المواطنين وتقديم الخدمات في شتى المجالات.

 وتابع أن جامعة قناة السويس تشارك في مختلف المبادرات القومية والرئاسية في إطار دورها التنويري ومسؤوليتها المجتمعية، وأبرزها مبادرة " حياة كريمة"، والذي يعمل من أجل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتوفير مقومات الحياة الأفضل لهم. 

وقد تضمنت القافلة  كافة التخصصات الطبية، والبيطرية، والزراعية، والتثقيف الصحي، وتم  الكشف على  695 مواطنا  وصرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان،  مع تحويل الحالات التي تتطلب لإجراء فحوصات أو عمليات جراحية إلى  مستشفى جامعة قناة السويس التعليمي. 

كما قدم أعضاء هيئة التدريس من كلية التمريض ندوة  تثقيفية  حول السكري وطرق حقن الأنسولين، وارتفاع وانخفاض السكر وكيفية التعامل معه، وعن الإسعافات الأولية للحروق والجروح والكسور والاختناق والتشنجات والزغطة.

وفي القافلة الزراعية عقدت ندوة إرشاد  زراعي حول المشاكل المختلفة  التي تواجه المزارعين، وطرق حلها وقامت قافلة الجامعة بصرف المبيدات الزراعية  مجانا، والموصى بها طبقا للمعايير، وفي القافلة البيطرية تم الكشف على  109 كشوفات بيطرية، مابين دواجن و أغنام وماعز وأبقار وجاموس مع صرف الأدوية اللازمة لهم لعدد 25 مستفيد، وتأتي القافلة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون البيئة وخدمة المجتمع.

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