محمد سعد الدين: قطاع البترول والطاقة الأكثر جذباً للاستثمارات الأجنبية في مصر

قال الدكتور محمد سعد الدين رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات ونائب رئيس الإتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين إن قطاع البترول والطاقة يعتبر من أكثر القطاعات جذباً للإستثمارات الأجنبية المباشرة حيث يُعد مرآة حقيقية تعكس مناخ الاقتصاد المصرى.



وأوضح سعد الدين في بيان صحفي اليوم ، أن إدارة ملف الطاقة يؤكد احترافية الحكومة المصرية في تهيئة بيئة الأعمال وقوة التعامل مع الشركات العالمية بما يشجعهم على ضخ مزيد من الاستثمارات في القطاع والسعى نحو تحقيق مزيد من النجاحات وطفرات غير مسبوقة في عدد من الاكتشافات البترولية الجديدة.



وأضاف رئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات أن التسهيلات التي أقرتها الحكومة لحل كافة التحديات التي تواجه المستثمرين ساعد على إبرام صفقات استثمارية تُحقق أهداف التنمية المستدامة في مصر خاصة في مشروعات الطاقة النظيفة وعلى رأسها مشروع إنتاج 10 جيجاواط من خلال طاقة الرياح عبر التحالف الاستثمارى الذى تقوده شركة "مصدر" الإماراتية مع "إنفنيتي باور"،"حسن علام للمرافق"، "هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة" باستثمارات 10 مليارات دولار وستكون من أكبر محطات طاقة الرياح في العالم.

وعبّر الدكتور محمد سعد الدين عن تفاؤلة بالخطى الثابتة التي يسير بها قطاع البترول والغاز نحو تحقيق مزيد من الاكتشافات وزيادة الإنتاج لتأمين إمدادات الطاقة محليا، كذلك المساهمة فى توفير إمدادات الطاقة على المستويين الإقليمى والدولي، مع مراعاة الحفاظ على البيئة وخفض انبعاثات الغازات الدفيئة وتحقيق الاستدامة.